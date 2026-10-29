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1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания - РИА Новости Крым, 29.10.2026
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1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания
1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания - РИА Новости Крым, 29.10.2026
1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания
В Крыму завершилась уборочная кампания, собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых. Об этом говорилось в четверг, 29 октября, в ходе заседания Комитета по... РИА Новости Крым, 29.10.2026
2026-10-29T17:50
2026-10-29T17:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму завершилась уборочная кампания, собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых. Об этом говорилось в четверг, 29 октября, в ходе заседания Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма.В этом году агропромышленный комплекс региона получил беспрецедентную финансовую поддержку в размере 2,3 миллиарда рублей сверх традиционного бюджета. Эти средства направлены на компенсацию затрат по уборке урожая, субсидирование озимого сева, поддержку птицеводства, производства яйца и интенсивного садоводства.В дальнейшем планируется подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства России о необходимости разработки дополнительных мер финансовой поддержки предприятий мясоперерабатывающей отрасли Крыма, отметили в Госсовете РК.Ранее сообщалось, что по итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. В начале октября Россия переходила к завершающей стадии уборочной кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министрПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собраноАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зерна
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новости крыма, крым, ход уборочной кампании в крыму, урожай зерновых культур, урожай в крыму
1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания

В Крыму в ходе уборочной кампании собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых

17:50 29.10.2026
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму завершилась уборочная кампания, собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых. Об этом говорилось в четверг, 29 октября, в ходе заседания Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма.
"В Республике Крым успешно завершилась уборочная кампания, в ходе которой собрано около 1,8 млн тонн зерновых. Этот высокий результат стал возможен благодаря самоотверженной работе аграриев и благоприятным агроклиматическим условиям", – заявили в пресс-службе Госсовета РК со ссылкой на слова министра сельского хозяйства республики Дениса Кратюка.
В этом году агропромышленный комплекс региона получил беспрецедентную финансовую поддержку в размере 2,3 миллиарда рублей сверх традиционного бюджета. Эти средства направлены на компенсацию затрат по уборке урожая, субсидирование озимого сева, поддержку птицеводства, производства яйца и интенсивного садоводства.
В дальнейшем планируется подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства России о необходимости разработки дополнительных мер финансовой поддержки предприятий мясоперерабатывающей отрасли Крыма, отметили в Госсовете РК.
Ранее сообщалось, что по итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. В начале октября Россия переходила к завершающей стадии уборочной кампании.
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Новости КрымаКрымХод уборочной кампании в КрымуУрожай зерновых культурУрожай в Крыму
 
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