https://crimea.ria.ru/20261029/18-milliona-tonn-zernovykh-v-krymu-zavershilas-uborochnaya-kampaniya-1160628394.html

1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания

1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания - РИА Новости Крым, 29.10.2026

1,8 миллиона тонн зерновых: в Крыму завершилась уборочная кампания

В Крыму завершилась уборочная кампания, собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых. Об этом говорилось в четверг, 29 октября, в ходе заседания Комитета по... РИА Новости Крым, 29.10.2026

2026-10-29T17:50

2026-10-29T17:50

2026-10-29T17:50

новости крыма

крым

ход уборочной кампании в крыму

урожай зерновых культур

урожай в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_bb38163019126f925d15f84270942d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В Крыму завершилась уборочная кампания, собрано около 1,8 миллиона тонн зерновых. Об этом говорилось в четверг, 29 октября, в ходе заседания Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Госсовета Крыма.В этом году агропромышленный комплекс региона получил беспрецедентную финансовую поддержку в размере 2,3 миллиарда рублей сверх традиционного бюджета. Эти средства направлены на компенсацию затрат по уборке урожая, субсидирование озимого сева, поддержку птицеводства, производства яйца и интенсивного садоводства.В дальнейшем планируется подготовить обращение в Министерство сельского хозяйства России о необходимости разработки дополнительных мер финансовой поддержки предприятий мясоперерабатывающей отрасли Крыма, отметили в Госсовете РК.Ранее сообщалось, что по итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. В начале октября Россия переходила к завершающей стадии уборочной кампании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму следует выращивать дефицитные для материка культуры - министрПолномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собраноАграрии ДНР собрали более 790 тысяч тонн зерна

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ход уборочной кампании в крыму, урожай зерновых культур, урожай в крыму