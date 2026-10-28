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Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября
Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября
С 1 ноября в Ялте и Судаке будет введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения вводятся Министерством сельского... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T17:35
2026-10-28T17:35
рыбалка
рыба
незаконный лов рыбы
крым
черное море
ялта
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября в Ялте и Судаке будет введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения вводятся Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы, сообщили в администрации Ялты.Уточняется, что ловить рыбу запретят в акваториях Ялтинского пассажирского порта, Ялтинского грузового порта, порта "Артек", а также вдоль центральной набережной – от пассажирского порта до устья реки Водопадная.В Судаке запрет на вылов рыбы вводится на тот же период, что и в Ялте. По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, рыбачить запретят на участке от мыса Меганом до мыса Пещерный (Капчик) включительно на расстоянии менее 100 метров от берега.За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена административная ответственность.Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн – приговорНа западе Крыма ввели запрет на использование маломерных судовМужчина погиб во время рыбалки в Севастополе
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4.7
96
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Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября

В Ялте и Судаке с 1 ноября введут запрет на рыбалку в Черном море на некоторых участках

17:35 28.10.2026
 
© РИА Новости КрымРыбалка
Рыбалка - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября в Ялте и Судаке будет введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения вводятся Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы, сообщили в администрации Ялты.
"С 1 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года начнет действовать запрет на рыбалку в прибрежной зоне - менее 100 метров от берега", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ловить рыбу запретят в акваториях Ялтинского пассажирского порта, Ялтинского грузового порта, порта "Артек", а также вдоль центральной набережной – от пассажирского порта до устья реки Водопадная.
В Судаке запрет на вылов рыбы вводится на тот же период, что и в Ялте. По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, рыбачить запретят на участке от мыса Меганом до мыса Пещерный (Капчик) включительно на расстоянии менее 100 метров от берега.
За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена административная ответственность.
Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.
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РыбалкаРыбаНезаконный лов рыбыКрымЧерное мореЯлтаСудакКрым в истории: секреты, факты, фотоНовости Крыма
 
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