https://crimea.ria.ru/20261028/zapret-na-rybalku-vvedut-v-yalte-i-sudake-s-noyabrya-1160595011.html

Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября

Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября

С 1 ноября в Ялте и Судаке будет введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения вводятся Министерством сельского... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T17:35

2026-10-28T17:35

2026-10-28T17:35

рыбалка

рыба

незаконный лов рыбы

крым

черное море

ялта

судак

крым в истории: секреты, факты, фото

новости крыма

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/05/1148503201_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f7209d266bdd92cc0886d48858aef8c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С 1 ноября в Ялте и Судаке будет введен запрет на рыбалку в прибрежной зоне Черного моря на некоторых участках. Ограничения вводятся Министерством сельского хозяйства РФ, чтобы защитить популяцию рыбы, сообщили в администрации Ялты.Уточняется, что ловить рыбу запретят в акваториях Ялтинского пассажирского порта, Ялтинского грузового порта, порта "Артек", а также вдоль центральной набережной – от пассажирского порта до устья реки Водопадная.В Судаке запрет на вылов рыбы вводится на тот же период, что и в Ялте. По информации главы администрации Судака Кирилла Чебышева, рыбачить запретят на участке от мыса Меганом до мыса Пещерный (Капчик) включительно на расстоянии менее 100 метров от берега.За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена административная ответственность.Все лето в Черном море действовал запрет на вылов креветок и мидий. Ограничения вводили для сохранения и приумножения популяции водных биологических ресурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн – приговорНа западе Крыма ввели запрет на использование маломерных судовМужчина погиб во время рыбалки в Севастополе

крым

черное море

ялта

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рыбалка, рыба, незаконный лов рыбы, крым, черное море, ялта, судак, крым в истории: секреты, факты, фото, новости крыма