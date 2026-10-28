https://crimea.ria.ru/20261028/zapad-pytaetsya-zagnat-afriku-obratno-v-dolgovuyu-kabalu--putin-1160589764.html

Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин

Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин

Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:59

2026-10-28T14:59

2026-10-28T14:59

владимир путин (политик)

африка

политика

россия

в мире

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160589915_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afe17977623add190ca7c2f6ecb3407a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Как отметил российский лидер, формирование многополярного мира идет непросто, поскольку встречает сопротивление стран, которые привыкли мыслить колониальным прошлым и сказочно обогащаться за чужой счет. Они пускают в ход самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела.При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер."Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы", - отметил президент РФ.Путин подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента.Глава государства уточнил, что одним из магистральных направлений российско-африканского партнерства традиционно является добыча и переработка полезных ископаемых."Это системообразующий, жизненно важный для многих экономик континента сектор, который приносит реальные дивиденды и доходы в бюджеты африканских стран. И профильные российские компании, имеющие давнюю успешную историю взаимодействия, продолжают эту работу со странами Африки, продолжают реализацию целого ряда крупных проектов", - сказал Путин.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

африка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин о попытках западных стран загнать африканцев в долговую кабалу Путин о попытках западных стран загнать африканцев в долговую кабалу 2026-10-28T14:59 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), африка, политика, россия, в мире, новости, видео