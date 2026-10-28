https://crimea.ria.ru/20261028/zapad-pytaetsya-zagnat-afriku-obratno-v-dolgovuyu-kabalu--putin-1160589764.html
Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин
Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин
Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:59
2026-10-28T14:59
2026-10-28T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Как отметил российский лидер, формирование многополярного мира идет непросто, поскольку встречает сопротивление стран, которые привыкли мыслить колониальным прошлым и сказочно обогащаться за чужой счет. Они пускают в ход самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела.При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер."Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы", - отметил президент РФ.Путин подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента.Глава государства уточнил, что одним из магистральных направлений российско-африканского партнерства традиционно является добыча и переработка полезных ископаемых."Это системообразующий, жизненно важный для многих экономик континента сектор, который приносит реальные дивиденды и доходы в бюджеты африканских стран. И профильные российские компании, имеющие давнюю успешную историю взаимодействия, продолжают эту работу со странами Африки, продолжают реализацию целого ряда крупных проектов", - сказал Путин.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Путин о попытках западных стран загнать африканцев в долговую кабалу
Путин о попытках западных стран загнать африканцев в долговую кабалу
2026-10-28T14:59
true
PT1M07S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), африка, политика, россия, в мире, новости, видео
Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин
Запад пытается навязать Африке финансовые ресурсы на грабительских условиях – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Западные страны пытаются загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязывая им финансовые ресурсы на грабительских условиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
Как отметил российский лидер, формирование многополярного мира идет непросто, поскольку встречает сопротивление стран, которые привыкли мыслить колониальным прошлым и сказочно обогащаться за чужой счет. Они пускают в ход самые неприглядные и циничные средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, экономический диктат, шантаж и вмешательство во внутренние дела.
"Фиксируются активные попытки западных стран загнать африканцев обратно в долговую кабалу, навязать им столь необходимые финансовые ресурсы на грабительских условиях, вынуждающих впоследствии многократно переплачивать, чтобы обслужить и закрыть задолженность в ущерб долгосрочным планам в области развития", - сказал Путин.
При этом Африка имеет безграничные возможности для интенсивного дальнейшего развития устойчивого экономического роста, указал российский лидер.
"Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене. И главное, у африканцев есть непреклонная воля отстаивать свои интересы", - отметил президент РФ.
Путин подчеркнул, что работающие в Африке российские компании не занимаются хищнической эксплуатацией природных и людских ресурсов, а наращивают переработку сырья на месте, тем самым создавая новые рабочие места, поступление налогов во все уровни бюджетной системы стран континента.
Глава государства уточнил, что одним из магистральных направлений российско-африканского партнерства традиционно является добыча и переработка полезных ископаемых.
"Это системообразующий, жизненно важный для многих экономик континента сектор, который приносит реальные дивиденды и доходы в бюджеты африканских стран. И профильные российские компании, имеющие давнюю успешную историю взаимодействия, продолжают эту работу со странами Африки, продолжают реализацию целого ряда крупных проектов", - сказал Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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