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За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов
За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов
С начала 2026 года Россия вывела на орбиту около 60 космических аппаратов, их общая группировка сейчас насчитывает 400 аппаратов. Об этом пишет Роскосмос в... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T15:33
2026-10-28T15:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года Россия вывела на орбиту около 60 космических аппаратов, их общая группировка сейчас насчитывает 400 аппаратов. Об этом пишет Роскосмос в своем канале в МАКС.Отмечается, что Россия совместно с партнерами обсуждает продление эксплуатации Международной космической станции до 2032 года. Одновременно продолжается подготовка модулей Российской орбитальной станции, начало ее развертывания запланировано на 2028 год.Также в этом году в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", говорится в сообщении Роскосмоса.Ранее сообщалось, что Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. У стран есть совместная лунная миссия "Чанъэ-7".В сентябре 2026 года стало известно, что эксплуатация Международной космической станции продлена до 2030 года по просьбе американских коллег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж Crew-12 с космонавтом Андреем Федяевым вернулся на ЗемлюВызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС"Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса
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космос, роскосмос, денис мантуров, россия, новости
За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов

Около 60 космических аппаратов различного назначения вывела на орбиту Россия с начала года

15:33 28.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Союз-2.1б" со спутниками Земли "Аист-2Т"
Запуск РН Союз-2.1б со спутниками Земли Аист-2Т - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года Россия вывела на орбиту около 60 космических аппаратов, их общая группировка сейчас насчитывает 400 аппаратов. Об этом пишет Роскосмос в своем канале в МАКС.
"С начала года на орбиты выведено около 60 космических аппаратов различного назначения. Общая группировка насчитывает порядка 400 спутников", – говорится в сообщении со ссылкой на слова первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
Отмечается, что Россия совместно с партнерами обсуждает продление эксплуатации Международной космической станции до 2032 года. Одновременно продолжается подготовка модулей Российской орбитальной станции, начало ее развертывания запланировано на 2028 год.
Также в этом году в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", говорится в сообщении Роскосмоса.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. У стран есть совместная лунная миссия "Чанъэ-7".
В сентябре 2026 года стало известно, что эксплуатация Международной космической станции продлена до 2030 года по просьбе американских коллег.
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космосРоскосмосДенис МантуровРоссияНовости
 
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