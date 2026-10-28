https://crimea.ria.ru/20261028/za-god-rossiya-otpravila-na-orbitu-okolo-60-kosmicheskikh-apparatov-1160591017.html

За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов

За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов

С начала 2026 года Россия вывела на орбиту около 60 космических аппаратов, их общая группировка сейчас насчитывает 400 аппаратов. Об этом пишет Роскосмос в... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T15:33

2026-10-28T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года Россия вывела на орбиту около 60 космических аппаратов, их общая группировка сейчас насчитывает 400 аппаратов. Об этом пишет Роскосмос в своем канале в МАКС.Отмечается, что Россия совместно с партнерами обсуждает продление эксплуатации Международной космической станции до 2032 года. Одновременно продолжается подготовка модулей Российской орбитальной станции, начало ее развертывания запланировано на 2028 год.Также в этом году в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек" состоялся первый испытательный пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", говорится в сообщении Роскосмоса.Ранее сообщалось, что Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. У стран есть совместная лунная миссия "Чанъэ-7".В сентябре 2026 года стало известно, что эксплуатация Международной космической станции продлена до 2030 года по просьбе американских коллег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипаж Crew-12 с космонавтом Андреем Федяевым вернулся на ЗемлюВызов из космоса: пять лет с начала первых киносъемок на МКС"Прогресс МС-35" привез на МКС пульт управления роботом для открытого космоса

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космос, роскосмос, денис мантуров, россия, новости