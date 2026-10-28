https://crimea.ria.ru/20261028/vsu-udarili-po-passazhirskomu-sostavu-v-bryanskoy-oblasti--chto-izvestno-1160594798.html

ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно

ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 28.10.2026

ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно

ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T17:03

2026-10-28T17:03

2026-10-28T17:24

поезд

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

егор ковальчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.По его данным, в результате удара повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча-Новозыбков. Локомотивная бригада и пассажиры были эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, в том числе ВСУ преднамеренно атакуют пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" – один человек погиб

брянская область

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2026

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поезд, брянская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, егор ковальчук