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ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно - РИА Новости Крым, 28.10.2026
ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T17:03
2026-10-28T17:24
поезд
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
егор ковальчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.По его данным, в результате удара повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча-Новозыбков. Локомотивная бригада и пассажиры были эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, в том числе ВСУ преднамеренно атакуют пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"ВСУ атаковали поезд в Крыму – один человек погиб и трое раненыВСУ атаковали автобус "Симферополь - Москва" – один человек погиб
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поезд, брянская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, егор ковальчук
ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно

ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу в Брянской области – губернатор

17:03 28.10.2026 (обновлено: 17:24 28.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ ударили по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Враг продолжает атаковать железнодорожный транспорт. Украинский беспилотник ударил по пассажирскому железнодорожному составу на станции Клинцы", - написал губернатор в своем канале в МАКС.

По его данным, в результате удара повреждена кабина управления рельсового автобуса, следовавшего по маршруту Унеча-Новозыбков. Локомотивная бригада и пассажиры были эвакуированы в укрытие, никто не пострадал.
50 мирных жителей погибли и 263 пострадали в результате атак ВСУ за прошедшую неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, в том числе ВСУ преднамеренно атакуют пассажирский транспорт.
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ПоездБрянская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУЕгор Ковальчук
 
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