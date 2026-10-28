https://crimea.ria.ru/20261028/vrag-poteryal-v-zone-spetsoperatsii-1160-voennykh-za-sutki-1160586971.html

Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки

Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки

За минувшие сутки Киев потерял в зоне проведения спецоперации 1160 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:52

2026-10-28T14:52

2026-10-28T14:52

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Киев потерял в зоне проведения спецоперации 1160 боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Так, за сутки подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области. Кроме того, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Избицкое, Старый Салтов, Бугаевка и Рубежное, а в Сумской области - в районах населенных пунктов Лужки и Суходол. Противник потерял более 195 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение врагу в районах населенных пунктов Глущенково, Студенок, Моначиновка, Смородьковка Харьковской области и Богородичное Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Семеновка, Славянск, Камышеваха и Краматорск ДНР. Противник потерял более 155 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противника громили в районах населенных пунктов Белозерское, Боковое, Калинино, Шиловка, Викторовка ДНР, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований превысили 335 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Берестовое, Новоукраинка, Терсянка и Сергеевка Запорожской области. ВСУ потеряли здесь свыше 215 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю и ударили по врагу в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 20 военнослужащих ВСУ.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем сбили беспилотники ВСУНовости СВО: потери украинской армии за суткиВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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