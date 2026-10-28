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В России возобновят программу льготного автокредитования
В России возобновят программу льготного автокредитования - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В России возобновят программу льготного автокредитования
Действие программы льготного автокредитования будет возобновлено с 1 декабря из лимитов 2027 года. Об этом заявил первый зампредседателя Правительства России... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:55
2026-10-28T13:55
2026-10-28T13:55
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Действие программы льготного автокредитования будет возобновлено с 1 декабря из лимитов 2027 года. Об этом заявил первый зампредседателя Правительства России Денис Мантуров в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим, в текущем году действие данных инструментов было остановлено.По его словам, это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для отечественных автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой.Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, денис мантуров, автомобиль, автокредит, кредит, общество, правительство россии
В России возобновят программу льготного автокредитования
Программа льготного автокредитования в РФ будет возобновлена с 1 декабря – Мантуров
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Действие программы льготного автокредитования будет возобновлено с 1 декабря из лимитов 2027 года. Об этом заявил первый зампредседателя Правительства России Денис Мантуров в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.
Минпромторг РФ в конце сентября сообщил о досрочном освоении бюджетных средств, заложенных в текущем году на реализацию программ льготного автокредитования и автолизинга в объеме 20 и 30 миллиардов соответственно. В связи с этим, в текущем году действие данных инструментов было остановлено.
"Мы нашли решение, а точнее министерство промышленности и торговли и министерство финансов, внести в правительство предложение. Мы это поддержали, и с 1 декабря программа будет возобновлена, но из лимитов уже 2027 года", - сказал Мантуров.
По его словам, это будет хорошим подспорьем и поддержкой и для отечественных автопроизводителей, и для категории граждан, кто имеет возможность воспользоваться этой программой.
Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.
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