https://crimea.ria.ru/20261028/v-rossii-sostavili-perechen-strategicheskikh-obektov-dlya-zaschity-ot-atak-vsu-1160585386.html

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ

В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T13:15

2026-10-28T13:15

2026-10-28T13:16

денис мантуров

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россия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации.По его словам, чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.Первый вице-премьер добавил, что во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.Главной задачей является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики, а также сведение к минимуму последствий атак для повседневной жизни граждан, отметил Мантуров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу