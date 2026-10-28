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В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ
В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:15
2026-10-28T13:16
денис мантуров
новости
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безопасность республики крым и севастополя
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации.По его словам, чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.Первый вице-премьер добавил, что во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.Главной задачей является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики, а также сведение к минимуму последствий атак для повседневной жизни граждан, отметил Мантуров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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денис мантуров, новости, россия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ

В России определен перечень стратегических объектов для защиты от атак Киева – Мантуров

13:15 28.10.2026 (обновлено: 13:16 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. В России определен перечень стратегических и критически важных объектов для защиты от террористических атак киевского режима. Об этом сообщил первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации.
"По всем этим направлениям определен перечень стратегических и критически важных объектов, сформированы модели угроз, разработаны типовые решения активной и пассивной защиты, установлены требования к резервированию ресурсов", – цитирует Мантурова РИА Новости.
По его словам, чтобы удары противника не подрывали устойчивость критической инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, на площадке правительства еженедельно выявляют риски и определяют приоритетные оперативные и среднесрочные задачи, добавил он. В центре внимания - социальная, транспортная и энергетическая сфера, торговля и логистика, информационная инфраструктура, наиболее значимые предприятия промышленности.
Первый вице-премьер добавил, что во всех регионах России ведется активная работа по формированию мобильных огневых групп и усилению аварийно-восстановительных бригад.
Главной задачей является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики, а также сведение к минимуму последствий атак для повседневной жизни граждан, отметил Мантуров.
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Денис МантуровНовостиРоссияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
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