https://crimea.ria.ru/20261028/v-rossii-bolshe-ne-budut-prodlevat-garazhnuyu-amnistiyu-1160587333.html

В России больше не будут продлевать гаражную амнистию

В России больше не будут продлевать гаражную амнистию - РИА Новости Крым, 28.10.2026

В России больше не будут продлевать гаражную амнистию

Продлевать сроки действия гаражной амнистии в России больше не будут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:22

2026-10-28T14:22

2026-10-28T14:22

гаражная амнистия

валентина матвиенко

совет федерации

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Продлевать сроки действия гаражной амнистии в России больше не будут. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.Матвиенко отметила недостаточную активность россиян и местных властей в вопросе оформления прав на незарегистрированные объекты и земельные участки под ними. Она подчеркнула, что решение о продлении амнистии на пять лет приняли в интересах людей, но не все спешат воспользоваться своим правом. В итоге в стране остается много неоформленной собственности и земельных участков.Спикер Совфеда поручила сенаторам проверить ход реализации закона в регионах и взять этот вопрос на контроль.Ранее сообщалось, что продление гаражной амнистии до 2031 года даст возможность гражданам России, и крымчанам в том числе, в упрощенной форме узаконить гараж, придав ему юридический статус. В Минимущества Крыма отметили, что на полуострове услуга довольно востребована.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия продлена - что это дает собственникам гаражейПутин продлил "гаражную амнистию"Гаражная амнистия: как идет ее реализация в России

россия

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2026

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гаражная амнистия, валентина матвиенко, совет федерации, россия, новости