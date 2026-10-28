https://crimea.ria.ru/20261028/v-krymu-zaversheno-rassledovanie-dela-bandy-bashmakov-1160586619.html
В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков"
В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков" - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков"
В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников банды "Башмаки", обвиняемых в серии убийств, совершенных в 1990-е. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:33
2026-10-28T13:33
2026-10-28T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников банды "Башмаки", обвиняемых в серии убийств, совершенных в 1990-е. Об этом сообщили в пресс-службах Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю и прокуратуры республики."Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группировки "Башмаки". Фигурантам заочно предъявлено обвинение в ряде убийств", - говорится в сообщении.В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты совместно с коллегами из уголовного розыска установили обстоятельства совершенных убийств. Следствие также установило, что сообщники скрываются на территории иного государства. Они были объявлены в розыск.В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, подытожили в надзорном ведомстве.Ранее Верховный суд Республики Крым огласил приговор Николаю Копетинскому и Александру Данильченко, обвиняемым в причастности к действовавшей в Крыму в 1990-х годах организованной преступной группировке "Башмаки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Изнасиловал девушку в авто и сбежал из страны: в Крыму заочно осужден насильник Почти 200 детей совершили террористические преступления в России за год Расстреляли троих: крымчанина осудили за убийство 30-летней давности
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В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков"
В Крыму завершено расследование дела участников банды "Башмаки" об убийствах в 90-е
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников банды "Башмаки", обвиняемых в серии убийств, совершенных в 1990-е. Об этом сообщили в пресс-службах Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю и прокуратуры республики.
"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной преступной группировки "Башмаки". Фигурантам заочно предъявлено обвинение в ряде убийств", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 1996 года сообщники на улице Самокиша в Симферополе из-за передела сфер влияния расстреляли участника другого криминального сообщества. В июне того же года один из членов группировки в лесополосе возле села Живописное под Симферополем при помощи пистолета и ножа расправился с тремя знакомыми. В августе 1997-го подельники у дома по улице Севастопольской в Симферополе также застрелили коммерсанта из-за личного конфликта.
В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты совместно с коллегами из уголовного розыска установили обстоятельства совершенных убийств. Следствие также установило, что сообщники скрываются на территории иного государства. Они были объявлены в розыск.
В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, подытожили в надзорном ведомстве.
Ранее Верховный суд Республики Крым огласил приговор
Николаю Копетинскому и Александру Данильченко, обвиняемым в причастности к действовавшей в Крыму в 1990-х годах организованной преступной группировке "Башмаки".
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