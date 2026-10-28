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В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова
В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова
Крымскому колледжу общественного питания и торговли не так давно указом главы Крыма Сергея Аксенова присвоили имя купца, промышленника, кондитера Алексея... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T16:22
2026-10-28T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымскому колледжу общественного питания и торговли не так давно указом главы Крыма Сергея Аксенова присвоили имя купца, промышленника, кондитера Алексея Ивановича Абрикосова. В среду, 28 октября, праправнук предпринимателя, исследователь и историк Дмитрий Абрикосов подарил колледжу копию портрета основателя династии Абрикосовых кисти Ивана Сурикова. Оригинал портрета в настоящее время хранится в Историческом музее в Москве."Портрет до революции висел в здании Московской практической Академии коммерческих наук, где сегодня находится Высшая школа экономики. Алексей Иванович много лет писал докладные записки императору, чтобы в России создать систему коммерческого образования. И она была создана. Много лет на общественных началах практическую академию коммерческих наук в Москве курировал Абрикосов", - рассказал потомок рода русских предпринимателей.Также он преподнес в дар экспонат для музея колледжа – жестяную коробочку фабрики "Товарищество Абрикосов сыновья" от кондитерской соломки.Сыновья АбрикосоваПомимо этого, студентам колледжа Дмитрий Абрикосов рассказал о своем именитом предке и о том, как он ставил в России свое дело.Дело в том, что фактически к 1870-му году кондитерским делом занимались сыновья Алексея Ивановича, а сам он переориентировался на торговлю чаем.Особо ценный вклад в дело Абрикосовых сделал сын Иван. Именно он стал тем, кто посоветовал отцу открыть производство по переработке крымских фруктов в Симферополе: "В 1874 году Алексей Иванович выходит из кондитерской фирмы своего имени и передает ее в управление сыну Ивану, который едет в Крым".Тогда привезти крымские фрукты высочайшего качества в большие города Российской империи было очень сложно – фрукты портились.На фабрике он основывает переработку крымских косточковых и семечковых культур в полуфабрикаты – пюре, компоты, заготовки для пастилы. На производстве и продаже полуфабрикатов и производстве сырья для своих фабрик коммерсант делает стартовый капитал для вложений в кондитерский бизнес, главной целью которого были глазированные крымские фрукты.Первой фабрикой была симферопольскаяФабрика была построена на территории имения купца Цапли, которое было выкуплено. Там же в небольшой усадьбе крымского помещика и жил Иван."Что интересно, он из Франции начинает завозить саженцы нужных ему сортов фруктовых деревьев. Десятки новых сортов были привезены в Крым. А поскольку фабрика стала крупнейшим покупателем этих фруктов, владельцы усадеб стали сажать у себя фруктовые сады. И, соответственно, благодаря нашей фабрике площади промышленный фруктовых садов в Крыму увеличились в десятки раз", - рассказал лектор студентам.Иван Абрикосов приглашает в Крым для производства тех самых знаменитых глазированных фруктов французского кондитера.И только после симферопольской была построена кондитерская фабрика в Москве, которая сейчас известна как фабрика им. Бабаева. Фабрика в Москве перерабатывала сырье из Крыма и делала другую разнообразную кондитерскую продукцию широкого ассортимента.Кондитерские изделия "Товарищества Абрикосова сыновья" продавали оптом и в розницу по всей России. Продукция фирмы занимала половину всего кондитерского рынка империи.Фабрика в Симферополе была оборудована по последнему слову техники – электрифицирована, в ней работали паровые машины, были свои ясли, клуб для рабочих. Сейчас в Симферополе сохранилось только одно историческое здание фабрики, которая была снесена недавно."В этом здании была дирекция, был магазин. Мы очень хотим установить на нем мемориальную доску", - признается потомок купцов.По лучшим рецептам царской России"Иван Алексеевич погиб в 28 лет. Он настолько истощил свои физические силы за 6 лет, создав колоссальный концерн, подорвал свое здоровье, и скоропостижно скончался от туберкулеза в 28 лет прямо во время Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года, где он был на почетной должности распорядителя – один из 11 человек", - с сожалением говорит о своем предке Дмитрий Абрикосов.На кладбище от фабрики гроб своего "кормильца", как называли его рабочие, несли на руках."Отец Ивана Алексей Иванович через некоторое время учредил именную стипендию Московской практической академии коммерческих наук имени Ивана Алексеевича Абрикосова. Чтобы выплачивать эту стипендию, Алексей Иванович положил крупную сумму денег в государственный банк под проценты, которые и шли на выплату стипендии. Даже если он бы умер, стипендия бы продолжала бы выплачиваться", - добавляет праправнук основателя династии.Примечательно, что сын Ивана Алексеевича Алексей стал впоследствии микробиологом, профессором медицины:"Он всю жизнь свою как будто бы мстил туберкулезу за смерть отца, и внес значительный вклад в изучение этой болезни".В годы гражданской войны фабрика в Симферополе была разграблена, а после того, как власть перешла к большевикам, ее переименовали в завод "Трудовой октябрь". Конфетное производство уступило место плодоовощному.Дмитрий Абрикосов убежден, что коммерческий опыт Абрикосовых в Крыму может стать важным элементом в развитии образовательного процесса в колледже и дать историческую основу формирования профессиональных навыков молодых специалистов общественного питания и культуры торговли. Кроме того, он хочет при помощи инновационного центра "Сколково" создать для студентов колледжа научно-производственную программу по воссозданию и введению в производство некоторых рецептов фабрики товарищества Абрикосовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова

Музею колледжа общественного питания в Симферополе подарили раритет фабрики Абрикосова

16:22 28.10.2026 (обновлено: 16:48 28.10.2026)
 
© РИА Новости Крым Презентация проекта музейной экспозиции в Крымском колледже общественного питания и торговли "Кондитерский проект Абрикосовых, открывший вкус крымских фруктов для всей России"
Презентация проекта музейной экспозиции в Крымском колледже общественного питания и торговли Кондитерский проект Абрикосовых, открывший вкус крымских фруктов для всей России - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Крымскому колледжу общественного питания и торговли не так давно указом главы Крыма Сергея Аксенова присвоили имя купца, промышленника, кондитера Алексея Ивановича Абрикосова. В среду, 28 октября, праправнук предпринимателя, исследователь и историк Дмитрий Абрикосов подарил колледжу копию портрета основателя династии Абрикосовых кисти Ивана Сурикова. Оригинал портрета в настоящее время хранится в Историческом музее в Москве.
"Портрет до революции висел в здании Московской практической Академии коммерческих наук, где сегодня находится Высшая школа экономики. Алексей Иванович много лет писал докладные записки императору, чтобы в России создать систему коммерческого образования. И она была создана. Много лет на общественных началах практическую академию коммерческих наук в Москве курировал Абрикосов", - рассказал потомок рода русских предпринимателей.
Также он преподнес в дар экспонат для музея колледжа – жестяную коробочку фабрики "Товарищество Абрикосов сыновья" от кондитерской соломки.
Алексей Иванович Абрикосов, его сын Иван и один из зятьев. Из личного архива Д. Абрикосова
Алексей Иванович Абрикосов, его сын Иван и один из зятьев. Из личного архива Д. Абрикосова
Алексей Иванович Абрикосов, его сын Иван и один из зятьев. Из личного архива Д. Абрикосова

Сыновья Абрикосова

Помимо этого, студентам колледжа Дмитрий Абрикосов рассказал о своем именитом предке и о том, как он ставил в России свое дело.

"В названии компании часто даже доктора исторических наук делают глобальную ошибку: "Товарищество А.И. Абрикосова сыновей". Они пишут "и сыновей". Нет буквы в этом сочетании неслучайно, что мы можем воочию увидеть на подаренной мной колледжу жестяной коробке", - заметил он.

Дело в том, что фактически к 1870-му году кондитерским делом занимались сыновья Алексея Ивановича, а сам он переориентировался на торговлю чаем.
Особо ценный вклад в дело Абрикосовых сделал сын Иван. Именно он стал тем, кто посоветовал отцу открыть производство по переработке крымских фруктов в Симферополе: "В 1874 году Алексей Иванович выходит из кондитерской фирмы своего имени и передает ее в управление сыну Ивану, который едет в Крым".
Тогда привезти крымские фрукты высочайшего качества в большие города Российской империи было очень сложно – фрукты портились.
"И Иван первым в России создает крупнейшую в стране консервную фабрику в Симферополе на Воронцовской улице, сейчас улица Воровского", - добавляет исследователь.
На фабрике он основывает переработку крымских косточковых и семечковых культур в полуфабрикаты – пюре, компоты, заготовки для пастилы. На производстве и продаже полуфабрикатов и производстве сырья для своих фабрик коммерсант делает стартовый капитал для вложений в кондитерский бизнес, главной целью которого были глазированные крымские фрукты.
Иван Алексеевич Абрикосов в молодости. Из личного архива Д. Абрикосова
Иван Алексеевич Абрикосов в молодости. Из личного архива Д. Абрикосова
Иван Алексеевич Абрикосов в молодости. Из личного архива Д. Абрикосова

Первой фабрикой была симферопольская

Фабрика была построена на территории имения купца Цапли, которое было выкуплено. Там же в небольшой усадьбе крымского помещика и жил Иван.
"Что интересно, он из Франции начинает завозить саженцы нужных ему сортов фруктовых деревьев. Десятки новых сортов были привезены в Крым. А поскольку фабрика стала крупнейшим покупателем этих фруктов, владельцы усадеб стали сажать у себя фруктовые сады. И, соответственно, благодаря нашей фабрике площади промышленный фруктовых садов в Крыму увеличились в десятки раз", - рассказал лектор студентам.
Иван Абрикосов приглашает в Крым для производства тех самых знаменитых глазированных фруктов французского кондитера.
"Это была самая популярная конфета. Причем до того, как мы запустили свое крымское производство, только французские кондитеры поставляли в Россию этот десерт", - комментирует лектор.
И только после симферопольской была построена кондитерская фабрика в Москве, которая сейчас известна как фабрика им. Бабаева. Фабрика в Москве перерабатывала сырье из Крыма и делала другую разнообразную кондитерскую продукцию широкого ассортимента.
Кондитерские изделия "Товарищества Абрикосова сыновья" продавали оптом и в розницу по всей России. Продукция фирмы занимала половину всего кондитерского рынка империи.
Фабрика в Симферополе была оборудована по последнему слову техники – электрифицирована, в ней работали паровые машины, были свои ясли, клуб для рабочих. Сейчас в Симферополе сохранилось только одно историческое здание фабрики, которая была снесена недавно.
"В этом здании была дирекция, был магазин. Мы очень хотим установить на нем мемориальную доску", - признается потомок купцов.
Рекламное объявление с фотографией фабрики Абрикосова сыновей. Из личного архива Д. Абрикосова
Рекламное объявление с фотографией фабрики Абрикосова сыновей. Из личного архива Д. Абрикосова
Рекламное объявление с фотографией фабрики Абрикосова сыновей. Из личного архива Д. Абрикосова

По лучшим рецептам царской России

"Иван Алексеевич погиб в 28 лет. Он настолько истощил свои физические силы за 6 лет, создав колоссальный концерн, подорвал свое здоровье, и скоропостижно скончался от туберкулеза в 28 лет прямо во время Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года, где он был на почетной должности распорядителя – один из 11 человек", - с сожалением говорит о своем предке Дмитрий Абрикосов.
На кладбище от фабрики гроб своего "кормильца", как называли его рабочие, несли на руках.
"Отец Ивана Алексей Иванович через некоторое время учредил именную стипендию Московской практической академии коммерческих наук имени Ивана Алексеевича Абрикосова. Чтобы выплачивать эту стипендию, Алексей Иванович положил крупную сумму денег в государственный банк под проценты, которые и шли на выплату стипендии. Даже если он бы умер, стипендия бы продолжала бы выплачиваться", - добавляет праправнук основателя династии.
Глава династии А.И. Абрикосов в семьей на отдыхе в Крыму. Из личного архива Д. Абрикосова
Глава династии А.И. Абрикосов в семьей на отдыхе в Крыму. Из личного архива Д. Абрикосова
Глава династии А.И. Абрикосов в семьей на отдыхе в Крыму. Из личного архива Д. Абрикосова
Примечательно, что сын Ивана Алексеевича Алексей стал впоследствии микробиологом, профессором медицины:
"Он всю жизнь свою как будто бы мстил туберкулезу за смерть отца, и внес значительный вклад в изучение этой болезни".
В годы гражданской войны фабрика в Симферополе была разграблена, а после того, как власть перешла к большевикам, ее переименовали в завод "Трудовой октябрь". Конфетное производство уступило место плодоовощному.
Дмитрий Абрикосов убежден, что коммерческий опыт Абрикосовых в Крыму может стать важным элементом в развитии образовательного процесса в колледже и дать историческую основу формирования профессиональных навыков молодых специалистов общественного питания и культуры торговли. Кроме того, он хочет при помощи инновационного центра "Сколково" создать для студентов колледжа научно-производственную программу по воссозданию и введению в производство некоторых рецептов фабрики товарищества Абрикосовых.
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