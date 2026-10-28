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В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города" - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"
В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города" - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"
В Крыму стартовал музыкально-образовательный проект "Большая музыка – в малые города". Первым городом, где профессиональные музыканты проведут мастер-классы для РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:45
2026-10-28T13:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал музыкально-образовательный проект "Большая музыка – в малые города". Первым городом, где профессиональные музыканты проведут мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ, а затем концерт классической музыки, стал Бахчисарай. Позже большая музыка придет в Белогорск, Саки, Евпаторию и Красногвардейское. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала директор Государственного автономного учреждения РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" (ГАУ РК "Дирекция") Наталья Коротаева.По ее словам, к участию привлекаются преподаватели и студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.По ее словам, вход на концерты свободный – приглашаются все желающие жители городов-участников. Проект реализуется в два этапа: первый завершится в конце декабря, второй запланирован на первое полугодие 2027 года."В рамках каждого этапа проводится не менее 25 мастер-классов и пять концертов. Завершится первый этап гала-концертом в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театра", – уточнила она.Кроме того, в городах-участниках будет организована тематическая планшетная выставка, контент для которой предоставляет Московский музей музыки, добавила она.После Бахчисарая "большая музыка" придет в Белогорск, Саки, Евпаторию и Красногвардейское – выезды в рамках первого этапа запланированы до конца года, подытожила Коротаева.Ранее сообщалось, что музыкально-просветительский проект проходит как в Донбассе, так и в Крыму. Он направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции и повышения интереса местных жителей к классической музыке. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступают в специальном гала-концерте.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основная его цель - пропаганда классической музыки и приобщение жителей малых городов к ее традициям. Большую роль играют образовательная и просветительская направленность этого проекта. Организатором мероприятий в Крыму выступает ГАУ РК "Дирекция", подведомственное Минкульту Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень Кто сидит у самовара: автор популярного хита родилась в Ялте
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
музыка, культура, крым, новости крыма, искусство
В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"

В Крыму стартовал музыкально-образовательный проект "Большая музыка – в малые города"

13:45 28.10.2026
 
© Министерство культуры Республики КрымРояль
Рояль
© Министерство культуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал музыкально-образовательный проект "Большая музыка – в малые города". Первым городом, где профессиональные музыканты проведут мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ, а затем концерт классической музыки, стал Бахчисарай. Позже большая музыка придет в Белогорск, Саки, Евпаторию и Красногвардейское. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала директор Государственного автономного учреждения РК "Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры" (ГАУ РК "Дирекция") Наталья Коротаева.
По ее словам, к участию привлекаются преподаватели и студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма.
"Преподаватели и студенты высшего учебного заведения едут в малые города, в населенные пункты, где проживает до 50 тысяч человек. Там на базе детской школы искусств или Дома культуры сначала организуются мастер-классы, а затем – концерт классической музыки", – рассказала она.
По ее словам, вход на концерты свободный – приглашаются все желающие жители городов-участников. Проект реализуется в два этапа: первый завершится в конце декабря, второй запланирован на первое полугодие 2027 года.
"В рамках каждого этапа проводится не менее 25 мастер-классов и пять концертов. Завершится первый этап гала-концертом в Крымскотатарском государственном академическом музыкально-драматическом театра", – уточнила она.
В Бахчисарае мастер-классы для учащихся школ искусств города и района провели по таким направлениям: академическое и эстрадно-джазовое пение, фортепиано, баян и аккордеон, скрипка, саксофон. После обучения - состоится концерт камерной музыки – прозвучат произведения российской и зарубежной классики.
Кроме того, в городах-участниках будет организована тематическая планшетная выставка, контент для которой предоставляет Московский музей музыки, добавила она.
После Бахчисарая "большая музыка" придет в Белогорск, Саки, Евпаторию и Красногвардейское – выезды в рамках первого этапа запланированы до конца года, подытожила Коротаева.
Ранее сообщалось, что музыкально-просветительский проект проходит как в Донбассе, так и в Крыму. Он направлен на возвращение системы музыкального образования исторических регионов к российской академической традиции и повышения интереса местных жителей к классической музыке. По итогам участия в мастер-классах лучшие молодые исполнители вместе с наставниками выступают в специальном гала-концерте.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Основная его цель - пропаганда классической музыки и приобщение жителей малых городов к ее традициям. Большую роль играют образовательная и просветительская направленность этого проекта. Организатором мероприятий в Крыму выступает ГАУ РК "Дирекция", подведомственное Минкульту Крыма.
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