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В Испании столкнулись два поезда - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Испании столкнулись два поезда - есть пострадавшие
В Испании столкнулись два поезда - есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Испании столкнулись два поезда - есть пострадавшие
Два поезда столкнулись в центральной Испании, сообщается о большом количестве пострадавших. Об этом со ссылкой на газету Pais пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:07
2026-10-28T12:07
испания
новости
в мире
происшествия
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два поезда столкнулись в центральной Испании, сообщается о большом количестве пострадавших. Об этом со ссылкой на газету Pais пишет РИА Новости.Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в районе 9 утра.Официальных данных о происшествии пока нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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испания, новости, в мире, происшествия, поезд
В Испании столкнулись два поезда - есть пострадавшие

Два поезда столкнулись в центральной Испании - СМИ

12:07 28.10.2026
 
© Фото из соцсетейВ Испании столкнулись два поезда
В Испании столкнулись два поезда
© Фото из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два поезда столкнулись в центральной Испании, сообщается о большом количестве пострадавших. Об этом со ссылкой на газету Pais пишет РИА Новости.
Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в районе 9 утра.
"Очевидцы сообщают о многочисленных пострадавших и прибытии медицинской помощи. Два из участвовавших в аварии вагона сошли с рельсов и упали с насыпи", - пишет газета.
Официальных данных о происшествии пока нет.
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