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В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего
В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего - РИА Новости Крым, 28.10.2026
В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:05
2026-10-28T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Алуште 24-летний машинист экскаватора, сдавая назад, насмерть сбил рабочего, суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Как уточнили в надзорном ведомстве, при маневрировании экскаватором задним ходом экскаваторщик совершил наезд на рабочего.Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что смертельный инцидент произошел на строительном объекте в селе Изобильное. Экскаваторщик сбил дорожного рабочего при движении задним ходом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель упал с башенного крана и погибВ Крыму электромонтера убило током - возбуждено уголовное дело Глава строительной фирмы ответит за гибель рабочего в Алупке
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РИА Новости Крым
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В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего

В Алуште экскаваторщик получил условный срок за маневрирование со смертельным исходом

13:05 28.10.2026
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Алуште 24-летний машинист экскаватора, сдавая назад, насмерть сбил рабочего, суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"В Алуште осужден мужчина за нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть рабочего. В декабре 2025 года 24-летний подсудимый, выполнял строительно-монтажные работы на экскаваторе в качестве машиниста", - говорится в сообщении.
Как уточнили в надзорном ведомстве, при маневрировании экскаватором задним ходом экскаваторщик совершил наезд на рабочего.
Суд приговорил виновного к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что смертельный инцидент произошел на строительном объекте в селе Изобильное. Экскаваторщик сбил дорожного рабочего при движении задним ходом.
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