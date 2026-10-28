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Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей
Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей
Убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованных РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:47
2026-10-28T10:47
ozon
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атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованных компанией финансовых результатах за третий квартал текущего года.Как отметили в компании, в августа 2026 года на одиннадцати логистических объектах Ozon были зафиксированы возгорания разной степени в результате попаданий дронов.В Ozon отметили, что часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы."Группа находится в процессе обсуждения компенсации ущерба со страховыми компаниями", - добавили там.С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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ozon, маркетплейс, атаки всу, новости, ущерб
Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей

Убытки Ozon от атак ВСУ на логистические объекты составил 30 млрд рублей – компания

10:47 28.10.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОптово-распределительный центр компании Ozon
Оптово-распределительный центр компании Ozon - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованных компанией финансовых результатах за третий квартал текущего года.
Как отметили в компании, в августа 2026 года на одиннадцати логистических объектах Ozon были зафиксированы возгорания разной степени в результате попаданий дронов.
"В связи с инцидентами в третьем квартале 2026 года Группа отразила оценочные резервы по убыткам в общей сумме 30,1 млрд рублей, включая ущерб по товарам для продажи, убытки, связанные с выбытием и обесценением основных средств Группы, прочие убытки и расходы", - говорится в отчете.
В Ozon отметили, что часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы.
"Группа находится в процессе обсуждения компенсации ущерба со страховыми компаниями", - добавили там.
С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.
Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.
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OzonМаркетплейсАтаки ВСУНовостиУщерб
 
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