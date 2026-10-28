https://crimea.ria.ru/20261028/ubytki-ozon-ot-atak-bespilotnikov-otsenili-v-30-milliardov-rubley-1160576660.html

Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей

Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Убытки Ozon от атак беспилотников оценили в 30 миллиардов рублей

Убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованных РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T10:47

2026-10-28T10:47

2026-10-28T10:47

ozon

маркетплейс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Убытки маркетплейса Ozon от атак украинских беспилотников на его логистическую инфраструктуру превышают 30 миллиардов рублей. Об этом говорится в опубликованных компанией финансовых результатах за третий квартал текущего года.Как отметили в компании, в августа 2026 года на одиннадцати логистических объектах Ozon были зафиксированы возгорания разной степени в результате попаданий дронов.В Ozon отметили, что часть рисков компании в отношении товаров и других активов, хранившихся на пострадавших объектах, и некоторые другие риски были застрахованы."Группа находится в процессе обсуждения компенсации ущерба со страховыми компаниями", - добавили там.С августа 2026 года атакам украинских беспилотников подверглись логистические комплексы Ozon в Краснодаре, Адыгейске (Адыгея), Невинномысске (Ставропольский край), Чапаевске (Самарская область), Оренбурге, Махачкале (Дагестан), Саратове, Уфе, Таганроге, Омске.Президент России Владимир Путин в середине октября поручил правительству РФ утвердить программу восстановления объектов торговли и логистики после террористических актов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ozon, маркетплейс, атаки всу, новости, ущерб