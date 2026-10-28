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Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:42
2026-10-28T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Путин отметил, что за прошедшие несколько лет взаимная торговля значительно выросла и в прошлом году превысила 27 миллиардов долларов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 18 млрд долларов.Президент РФ указал, что Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене.Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени, добавил Путин."С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", – подчеркнул он.По словам главы российского государства, РФ участвует в реализации более 30 перспективных экономических проектов в 16 странах Африки.Россия также является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на африканском континенте, отметил Путин.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), африка, россия, торговля, внешняя торговля, новости
Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов – Путин

14:42 28.10.2026 (обновлено: 15:04 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин выступает с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Торгово-экономические отношения продолжают поступательно развиваться, этому не мешают ни беспрецедентные рестрикции, введенные против нашей страны, ни серьезное давление, оказываемое Западом на наших партнеров на континенте. И мы ценим такую твердую и принципиальную позицию африканских друзей", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что за прошедшие несколько лет взаимная торговля значительно выросла и в прошлом году превысила 27 миллиардов долларов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 18 млрд долларов.
"Убежден, нам по силам уже в самом ближайшем будущем еще больше нарастить этот показатель, как минимум в два раза, и точно преодолеть отметку в 50 миллиардов", - сказал он.
Президент РФ указал, что Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене.
Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени, добавил Путин.
"С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", – подчеркнул он.
По словам главы российского государства, РФ участвует в реализации более 30 перспективных экономических проектов в 16 странах Африки.
Россия также является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на африканском континенте, отметил Путин.
"Российские удобрения и зерно уже получают более 40 африканских государств, готовы и далее расширять географию поставок сельхозтоваров", - сказал он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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Владимир Путин (политик)АфрикаРоссияТорговляВнешняя торговляНовости
 
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