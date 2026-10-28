https://crimea.ria.ru/20261028/tovarooborot-mezhdu-rf-i-afrikoy-mozhet-prevysit-50-mlrd-dollarov--putin-1160588877.html

Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов

Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:42

2026-10-28T14:42

2026-10-28T15:04

владимир путин (политик)

африка

россия

торговля

внешняя торговля

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/07/1c/1130373298_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_08f92b6ae98277ca1abcc4d1668e0a80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Торгово-экономические отношения России и стран Африки развиваются вопреки давлению и санкциям, в самом ближайшем будущем товарооборот между РФ и странами континента может преодолеть отметку в 50 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Путин отметил, что за прошедшие несколько лет взаимная торговля значительно выросла и в прошлом году превысила 27 миллиардов долларов, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 18 млрд долларов.Президент РФ указал, что Африка все энергичнее заявляет о себе как об одном из полюсов глобальной экономики и политики. Происходит новое пробуждение континента, укрепляется его суверенитет, растет влияние и авторитет на мировой арене.Россия активно участвует в усилиях по финансовому оздоровлению стран Африки и облегчению долгового бремени, добавил Путин."С целым рядом африканских государств у нас действуют совместные программы по использованию долговых средств для финансирования именно национальных проектов экономического роста", – подчеркнул он.По словам главы российского государства, РФ участвует в реализации более 30 перспективных экономических проектов в 16 странах Африки.Россия также является одним из наиболее надежных гарантов продовольственной безопасности на африканском континенте, отметил Путин.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

африка

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), африка, россия, торговля, внешняя торговля, новости