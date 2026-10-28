https://crimea.ria.ru/20261028/suprugi-iz-sevastopolya-khranili-doma-vzryvchatku-i-detonator-k-ney-1160585893.html

Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней

Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней

В Севастополе супружескую пару будут судить за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщили прокуратуре города. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T13:26

2026-10-28T13:26

2026-10-28T13:26

закон и право

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе супружескую пару будут судить за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщили прокуратуре города.Эти предметы они хранили дома, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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