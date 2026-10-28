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Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней
Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней
В Севастополе супружескую пару будут судить за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщили прокуратуре города. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T13:26
2026-10-28T13:26
2026-10-28T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе супружескую пару будут судить за приобретение и хранение взрывных устройств. Об этом сообщили прокуратуре города.Эти предметы они хранили дома, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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закон и право, прокуратура города севастополя, севастополь, новости севастополя
Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней
В Севастополе семейная пара купила и хранила дома взрывчатку и детонатор к ней