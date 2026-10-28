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Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:55
2026-10-28T14:28
в мире
испания
железная дорога
происшествия
крушение поезда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.При этом ABC пишет о гибели уже не менее 46 человек, передают СМИ. Работы на месте крушения продолжаются, СМИ сообщают, что пострадавших доставляют в спорткомплекс, так как больницы уже переполнены. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, скатившись под откос.Два скоростных пассажирских поезда столкнулись в центральной Испании утром в среду. Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в 9 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
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РИА Новости Крым
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4.7
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Видео с места столкновения двух поездов в Испании
Видео с места столкновения двух поездов в Испании
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в мире, испания, железная дорога, происшествия, крушение поезда, видео
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.
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Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших

При столкновении поездов в Испании погибли не менее 39 человек – СМИ

12:55 28.10.2026 (обновлено: 14:28 28.10.2026)
 
© REUTERS Susana VeraВокзал в Мадриде после столкновения двух высокоскоростных поездов в Испании
Вокзал в Мадриде после столкновения двух высокоскоростных поездов в Испании - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Susana Vera
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.
"По меньшей мере 39 человек погибли в результате столкновения двух поездов на участке между Лос-Йебенесом и Урдой в Толедо", - передает телеканал.
При этом ABC пишет о гибели уже не менее 46 человек, передают СМИ. Работы на месте крушения продолжаются, СМИ сообщают, что пострадавших доставляют в спорткомплекс, так как больницы уже переполнены. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, скатившись под откос.
Два скоростных пассажирских поезда столкнулись в центральной Испании утром в среду. Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в 9 часов.
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В миреИспанияЖелезная дорогаПроисшествияКрушение поезда
 
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