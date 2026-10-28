https://crimea.ria.ru/20261028/stolknovenie-poezdov-v-ispanii--uzhe-izvestno-o-39-ti-pogibshikh-1160584690.html

Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших

Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших

Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T12:55

2026-10-28T12:55

2026-10-28T14:28

в мире

испания

железная дорога

происшествия

крушение поезда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.При этом ABC пишет о гибели уже не менее 46 человек, передают СМИ. Работы на месте крушения продолжаются, СМИ сообщают, что пострадавших доставляют в спорткомплекс, так как больницы уже переполнены. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, скатившись под откос.Два скоростных пассажирских поезда столкнулись в центральной Испании утром в среду. Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в 9 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист

испания

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Видео с места столкновения двух поездов в Испании Видео с места столкновения двух поездов в Испании 2026-10-28T12:55 true PT0M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, испания, железная дорога, происшествия, крушение поезда, видео