https://crimea.ria.ru/20261028/stolknovenie-poezdov-v-ispanii--uzhe-izvestno-o-39-ti-pogibshikh-1160584690.html
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:55
2026-10-28T12:55
2026-10-28T14:28
в мире
испания
железная дорога
происшествия
крушение поезда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.При этом ABC пишет о гибели уже не менее 46 человек, передают СМИ. Работы на месте крушения продолжаются, СМИ сообщают, что пострадавших доставляют в спорткомплекс, так как больницы уже переполнены. Два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи, скатившись под откос.Два скоростных пассажирских поезда столкнулись в центральной Испании утром в среду. Авария произошла между городами Лос-Йебенес и Урда в 9 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажировПод Екатеринбургом грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся ВСУ ударили по поезду в Брянской области – погиб машинист
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Видео с места столкновения двух поездов в Испании
Видео с места столкновения двух поездов в Испании
2026-10-28T12:55
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, испания, железная дорога, происшествия, крушение поезда, видео
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число жертв столкновения двух скоростных поездов в Испании снова выросло - к данному часу оно составляет не менее 39 человек. Об этом сообщает телеканал Antena-3 со ссылкой на местные экстренные службы, пишет РИА Новости.
2026-10-28T12:55
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PT0M14S
Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
При столкновении поездов в Испании погибли не менее 39 человек – СМИ
12:55 28.10.2026 (обновлено: 14:28 28.10.2026)