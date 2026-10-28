https://crimea.ria.ru/20261028/sotni-mashin-v-ocheredi---situatsiya-na-krymskom-mostu-k-etomu-chasu-1160587977.html

Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу

Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу

Число автомобилей в очередях на подъезде к Крымскому мосту выросло до 405. Это в два раза больше, чем было в полдень, сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:31

2026-10-28T14:31

2026-10-28T14:31

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

логистика

транспорт

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e4/0b/1c/1118995488_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_17e9f67c8060891e20adf9d2fc5c6fc3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число автомобилей в очередях на подъезде к Крымскому мосту выросло до 405. Это в два раза больше, чем было в полдень, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 не было, но к 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей. К 12:00 в очередях к Крымскому мосту уже стояли 200 автомобилей.Уточняется, что время ожидания составляет около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия продлена - что это дает собственникам гаражейПутин продлил "гаражную амнистию"Гаражная амнистия: как идет ее реализация в России

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, логистика, транспорт