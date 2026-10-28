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Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
Число автомобилей в очередях на подъезде к Крымскому мосту выросло до 405. Это в два раза больше, чем было в полдень, сообщает канал оперативной информации об... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:31
2026-10-28T14:31
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очереди на крымском мосту
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число автомобилей в очередях на подъезде к Крымскому мосту выросло до 405. Это в два раза больше, чем было в полдень, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 не было, но к 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей. К 12:00 в очередях к Крымскому мосту уже стояли 200 автомобилей.Уточняется, что время ожидания составляет около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гаражная амнистия продлена - что это дает собственникам гаражейПутин продлил "гаражную амнистию"Гаражная амнистия: как идет ее реализация в России
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, логистика, транспорт
Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу

Крымский мост сейчас: очереди выросли до 405 авто

14:31 28.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Число автомобилей в очередях на подъезде к Крымскому мосту выросло до 405. Это в два раза больше, чем было в полдень, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 не было, но к 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей. К 12:00 в очередях к Крымскому мосту уже стояли 200 автомобилей.

"По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 205 транспортных средств, со стороны Керчи - 200 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания составляет около часа.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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