https://crimea.ria.ru/20261028/situatsiya-na-krymskom-mostu-dve-sotni-mashin-zhdut-proezda-1160581842.html

Ситуация на Крымском мосту: две сотни машин ждут проезда

Ситуация на Крымском мосту: две сотни машин ждут проезда - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Ситуация на Крымском мосту: две сотни машин ждут проезда

Днем в среду, 28 октября, с двух сторон от Крымского моста образовались очереди из автомобилей. Проезда ожидают 200 машин, сообщает канал оперативной информации РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T12:22

2026-10-28T12:22

2026-10-28T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Днем в среду, 28 октября, с двух сторон от Крымского моста образовались очереди из автомобилей. Проезда ожидают 200 машин, сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 среды не было, но уже к 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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