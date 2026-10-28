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Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия
Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия
Временно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам. Об этом сообщил Социальный фонд России в... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:48
2026-10-28T12:48
2026-10-28T12:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Временно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам. Об этом сообщил Социальный фонд России в своем канале в МАКС.Уточняется, что упрощенные правила оформления пособия будут действовать, если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ, а также в случае, если превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты."При превышении дохода Соцфонд назначит пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на трудоспособного, если выплату оформляет беременная женщина на себя, и на детей, если пособие назначается на них", – говорится в сообщении.Для временно отселенных семей при оценке нуждаемости не учитываются недвижимое имущество, оставшееся на территории эвакуации, и движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи."Мера распространяется на тех, кто эвакуирован из отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя", – отметили в Соцфонде России.Ранее сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года. Меры социальной поддержки получают крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретПочти 30 тысяч семей в Крыму получают ежегодную выплатуКакие федеральные социальные выплаты положены в России
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пособия и выплаты, социальный фонд россии, соцзащита, соцвыплаты, новости
Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия
Отселенным с приграничных территорий семьям упростили оформление единого пособия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Временно отселенные с приграничных территорий семьи с детьми могут оформить единое пособие по упрощенным правилам. Об этом сообщил Социальный фонд России в своем канале в МАКС.
Уточняется, что упрощенные правила оформления пособия будут действовать, если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ, а также в случае, если превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты.
"При превышении дохода Соцфонд назначит пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на трудоспособного, если выплату оформляет беременная женщина на себя, и на детей, если пособие назначается на них", – говорится в сообщении.
Для временно отселенных семей при оценке нуждаемости не учитываются недвижимое имущество, оставшееся на территории эвакуации, и движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи.
В Соцфонде России уточнили, что при подаче заявления до 31 декабря 2026 года пособие может быть назначено на весь год, если семья не получала его в 2026 году. Если же единое пособие уже назначали, что оно может быть установлено с месяца, следующего за месяцем окончания периода выплаты.
"Мера распространяется на тех, кто эвакуирован из отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя", – отметили в Соцфонде России.
Ранее сообщалось, что в Крыму семьи с детьми получили
свыше 17 миллиардов рублей поддержки с начала года. Меры социальной поддержки получают крымские семьи, в которых воспитываются порядка 100 тысяч детей.
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