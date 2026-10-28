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Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, его обвиняют... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T15:05
2026-10-28T15:05
адлер
краснодарский край
кубань
новости
происшествия
южная транспортная прокуратура
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 17,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным следствия, руководитель организации заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зарядных колонок на станции Адлер", однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался.При этом в прокуратуре напомнили, что уголовная ответственность наступает не за сам предпринимательский риск, а в случаях, когда в его реализации появляются умышленные противоправные действия.После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в надзорном ведомстве.Ранее сообщалось, что в Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично, сообщили в пресс-службе полиции Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей В Крыму осужден директор автошколы за подделку документов ФСБ вскрыла хищение 110 млн рублей на оборонном заводе "Звезда-Стрела"
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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адлер, краснодарский край, кубань, новости, происшествия, южная транспортная прокуратура, суд
Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей

Дело о мошенничестве на 17,7 млн рублей при работах на станции Адлер направлено в суд

15:05 28.10.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Южная транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 17,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, руководитель организации заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция зарядных колонок на станции Адлер", однако исполнять взятые на себя обязательства не намеревался.

"С целью придания вида правомерности своих действий он организовал поставку неукомплектованного товара. В свою очередь введенные в заблуждение сотрудники пассажирской компании осуществили оплату поставленного оборудования на сумму свыше 17,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре напомнили, что уголовная ответственность наступает не за сам предпринимательский риск, а в случаях, когда в его реализации появляются умышленные противоправные действия.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Армянске руководитель подрядной организации похитил из бюджета 45 млн рублей на строительстве стадиона. Предприниматель заключил контракт с администрацией города, однако работы выполнил частично, сообщили в пресс-службе полиции Крыма.
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Глава юридической фирмы в Севастополе обманул пенсионеров на 640 тысяч рублей
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АдлерКраснодарский крайКубаньНовостиПроисшествияЮжная транспортная прокуратураСуд
 
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