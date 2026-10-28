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Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объекта - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объекта
Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объекта - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объекта
Ситуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. Спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T11:12
2026-10-28T11:12
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Ситуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. Спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В частности, на территории города Ялта механизированная техника расчищает русло реки Быстрая для беспрепятственного стока воды. За прошедшие сутки вывезено 80 самосвалов грунта.В Алупке по улице Севастопольская течение воды продолжается. Сотрудники МЧС проводят расчистку и водоотводные работы, а также помогают местному населению.Всего за время ликвидации ЧС спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью 3,7 километра, вывезли почти 2000 кубометров грунта, расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники.Ранее врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают тепловые пушки и насосы: на ЮБК ликвидируют последствия потопаВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамбЛиквидация последствий паводков – что происходит на Южном берегу Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, новости крыма, ялта, большая ялта, подтопления, гу мчс рф по республике крым
Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объекта

Спасатели Крыма освободили от воды 33 объекта в Большой Ялте после паводка

11:12 28.10.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
Подтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Ситуация с паводком на Южном берегу Крыма улучшается. Спасатели освободили от воды 33 объекта, подтопленными остаются еще четыре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"Сотрудники МЧС России и администрации непрерывно ликвидируют последствия подтопления на территории населенных пунктов Ялты. Работа ведется на двух участках… Освобождены от воды 33 объекта, остаются подтопленными четыре," – говорится в сообщении.

© ГУ МЧС России по Республике КрымПодтопления на ЮБК
Подтопления на ЮБК
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Подтопления на ЮБК
В частности, на территории города Ялта механизированная техника расчищает русло реки Быстрая для беспрепятственного стока воды. За прошедшие сутки вывезено 80 самосвалов грунта.
В Алупке по улице Севастопольская течение воды продолжается. Сотрудники МЧС проводят расчистку и водоотводные работы, а также помогают местному населению.
Всего за время ликвидации ЧС спасатели возвели 50 временных дамб протяженностью 3,7 километра, вывезли почти 2000 кубометров грунта, расчистили 520 метров русел рек Гува Кара-Баир и Быстрая.
Всего к ликвидации последствий подтопления привлечено 245 человек и 47 единиц техники.
Ранее врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко сообщала, что жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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