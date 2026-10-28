https://crimea.ria.ru/20261028/posolstvo-rf-v-polshe-vozmuscheno-postanovkoy-materi-khersona-1160591764.html

Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"

Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым" - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"

Посольство России в Польше назвало наглой и неприкрытой ложью сюжет оперной постановки "Матери Херсона", которую представили в Большом театре в Варшаве. Речь в... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T15:52

2026-10-28T15:52

2026-10-28T16:26

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Польше назвало наглой и неприкрытой ложью сюжет оперной постановки "Матери Херсона", которую представили в Большом театре в Варшаве. Речь в спектакле идет о неких матерях, которые пытаются найти детей, якобы "обманом вывезенных и удерживаемых" в Крыму, сообщает МИД России в своем канале в МАКС.В посольстве РФ в Польше выразили сожаление в связи с тем, что польские государственные учреждения культуры используются киевским режимом в качестве площадок для продвижения абсурдных антироссийских нарративов. Отмечается, что сюжет постановки не имеет ничего общего с действительностью.По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, 141 ребенок из 114 семей воссоединился со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах.Также в сообщении подчеркивается, что боевики киевского режима постоянно совершают преступления против мирного населения, включая детей. Только в 2025 году в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3,5 тысячи человек, в том числе около 200 детей.В октябре 2024 года сообщалось, что больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Украинские боевики вывозили мирных жителей Курской области за пределы России, позже их вернули домой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, польша, варшава, херсон, крым, новости крыма