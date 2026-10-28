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Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым" - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
Посольство России в Польше назвало наглой и неприкрытой ложью сюжет оперной постановки "Матери Херсона", которую представили в Большом театре в Варшаве. Речь в... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T15:52
2026-10-28T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Польше назвало наглой и неприкрытой ложью сюжет оперной постановки "Матери Херсона", которую представили в Большом театре в Варшаве. Речь в спектакле идет о неких матерях, которые пытаются найти детей, якобы "обманом вывезенных и удерживаемых" в Крыму, сообщает МИД России в своем канале в МАКС.В посольстве РФ в Польше выразили сожаление в связи с тем, что польские государственные учреждения культуры используются киевским режимом в качестве площадок для продвижения абсурдных антироссийских нарративов. Отмечается, что сюжет постановки не имеет ничего общего с действительностью.По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, 141 ребенок из 114 семей воссоединился со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах.Также в сообщении подчеркивается, что боевики киевского режима постоянно совершают преступления против мирного населения, включая детей. Только в 2025 году в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3,5 тысячи человек, в том числе около 200 детей.В октябре 2024 года сообщалось, что больше тысячи обращений поступило в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Украинские боевики вывозили мирных жителей Курской области за пределы России, позже их вернули домой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, польша, варшава, херсон, крым, новости крыма
Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
В МИД России осудили фейковый спектакль о якобы вывезенных в Крым украинских детях
15:52 28.10.2026 (обновлено: 16:26 28.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Посольство России в Польше назвало наглой и неприкрытой ложью сюжет оперной постановки "Матери Херсона", которую представили в Большом театре в Варшаве. Речь в спектакле идет о неких матерях, которые пытаются найти детей, якобы "обманом вывезенных и удерживаемых" в Крыму, сообщает МИД России в своем канале в МАКС.
"Представление изобиловало традиционными для пропаганды киевского режима фейками на изъезженную тему якобы имевших место "массовых похищений и депортаций украинских детей" властями Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В посольстве РФ в Польше выразили сожаление в связи с тем, что польские государственные учреждения культуры используются киевским режимом в качестве площадок для продвижения абсурдных антироссийских нарративов. Отмечается, что сюжет постановки не имеет ничего общего с действительностью.
"Единственный список, насчитывавший 339 фамилий якобы "похищенных" украинских детей, был передан российской делегации в рамках второго раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся 2 июня 2025 года в Стамбуле. При проверке выяснилось, что в нем содержится значительное количество неактуальной информации", – отметили в МИД России.
По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, 141 ребенок из 114 семей воссоединился со своими родственниками, проживающими на Украине и в других странах.
Также в сообщении подчеркивается, что боевики киевского режима постоянно совершают преступления против мирного населения, включая детей. Только в 2025 году в России в результате атак украинских БПЛА были ранены или погибли порядка 3,5 тысячи человек, в том числе около 200 детей.
В октябре 2024 года сообщалось, что больше тысячи обращений поступило
в адрес уполномоченного по правам человека в России от родственников жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ. Украинские боевики вывозили
мирных жителей Курской области за пределы России, позже их вернули
домой.
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