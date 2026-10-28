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Поесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой
Поесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Поесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой
Миллионам жителей Европы этой зимой придется выбирать между покупкой еды и платой за отопление. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Миллионам жителей Европы этой зимой придется выбирать между покупкой еды и платой за отопление. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью венгерскому изданию "444".По словам Йоргенсена, предстоящая зима может оказаться особенно тяжелой из-за зависимости Европы от импорта энергоресурсов и роста цен на фоне мирового дефицита топлива.Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского энергетического сырья. С января 2027 года планируется запретить поставки по долгосрочным договорам российского сжиженного природного газа, а с ноября 2027-го – трубопроводного.Европейская счетная палата ранее представила отчет, согласно которому запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил ожидаемого ускорения энергетической перестройки.Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% - это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.Президент РФ Владимир Путин назвал глупостью решение Европы запретить все российское. Он отметил, что Москва ничего не запрещала, а ЕС сам себя отрезал от российских энергоносителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Надо создавать мосты: Путин о международном сотрудничестве в энергосфереРоссия готова поставлять газ в страны ЕС при их желании – НовакЕвропа очень дорого заплатит за ближайшую зиму – эксперт
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россия, европа, новости, продукты, отопление
Поесть либо обогреться: для 50 миллионов европейцев зима будет тяжелой
Миллионам европейцев зимой придется выбирать между едой и отоплением – еврокомиссар
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Миллионам жителей Европы этой зимой придется выбирать между покупкой еды и платой за отопление. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью венгерскому изданию "444".
"В Европе в обычную зиму почти 50 миллионам человек трудно оплачивать счета за отопление. И если кто-то не может этого сделать, то ему фактически приходится выбирать между отказом от еды и замерзанием. Это неприемлемо", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Йоргенсена, предстоящая зима может оказаться особенно тяжелой из-за зависимости Европы от импорта энергоресурсов и роста цен на фоне мирового дефицита топлива.
Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского энергетического сырья. С января 2027 года планируется запретить поставки по долгосрочным договорам российского сжиженного природного газа, а с ноября 2027-го – трубопроводного.
Европейская счетная палата ранее представила отчет, согласно которому запущенный в ЕС четыре года назад многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов (REPowerEU) не обеспечил
ожидаемого ускорения энергетической перестройки.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что с февраля 2026 года цены на газ в ЕС выросли на 140%, а стоимость дизельного топлива увеличилась вдвое. При этом запасы газа в подземных хранилищах ЕС составляют 72% - это рекордно низкий показатель для этого периода года за всю историю.
Президент РФ Владимир Путин назвал
глупостью решение Европы запретить все российское. Он отметил, что Москва ничего не запрещала, а ЕС сам себя отрезал от российских энергоносителей.
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