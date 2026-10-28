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Пироги с черешней и забота: за что крымчане любят своих бабушек и дедушек
Пироги с черешней и забота: за что крымчане любят своих бабушек и дедушек - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Пироги с черешней и забота: за что крымчане любят своих бабушек и дедушек
Подорожник на коленке, лето в уютном доме у моря, пироги с черешней, но самое главное – тепло и забота, помощь и поддержка, доброе слово и верный совет. Все это РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:30
2026-10-28T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Подорожник на коленке, лето в уютном доме у моря, пироги с черешней, но самое главное – тепло и забота, помощь и поддержка, доброе слово и верный совет. Все это и есть любовь наших самых мудрых бабушек и дедушек – тех, для кого все мы – всегда дети, и кого мы в ответ любим также горячо и всегда немножко по-детски.28 октября, в День бабушек и дедушек, который отмечается более чем 30 государствах мира, в том числе и в России, корреспонденты РИА Новости Крым вышли на улицы Симферополя, чтобы поинтересоваться у жителей крымской столицы – за что же они любят своих бабушек и дедушек. Ответы крымчан – в видеоподборке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помогать другому – это жизнь: как молодежь Крыма поддерживает пожилых людейДень отца в России: за что крымчане благодарны папамЧто делает крымчан по-настоящему счастливыми – опрос
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опрос, семья, видео, общество, симферополь, праздники и памятные даты
Пироги с черешней и забота: за что крымчане любят своих бабушек и дедушек
За что крымчане любят своих бабушек и дедушек – опрос РИА Новости Крым