Рейтинг@Mail.ru
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20261028/otoplenie-v-krymu-kuda-uzhe-prishlo-teplo-i-kogda-ego-zhdat-ostalnym-1160593680.html
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным
Отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T16:44
2026-10-28T16:57
новости крыма
отопление
крым
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
эксклюзивы риа новости крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/08/1147797442_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0bad13bc87c3f53613aa1a542ce01f17.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах. Где батареи уже теплые, а кому из крымчан тепла пока еще придется подождать – выясняли РИА Новости Крым.Где в Крыму уже включили отоплениеВ дома жителей Симферополя, подключенные к центральному отоплению, предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" подавать тепло начали с 26 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города на правительственном портале Крыма. Отопительный сезон в социальных учреждениях начался с 21 октября.В многоквартирные дома и общежития, расположенные на территории Симферопольского района тепло также пришло с 26 октября, отмечается в соответствующем приказе на сайте компании "Крымтеплокуоммунэнерго". В этот же день старт отопительного сезона задали в учреждениях социальной сферы и жилого фонда на территории Белогорского района, указано в соответствующем постановлении местной администрации.Также с 26 числа тепло постепенно начало приходить в квартиры алуштинцев, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.Как сообщал на своих страницах в соцсетях глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко, официально отопительный сезон в районе тоже стартовал с 26 числа. В первую очередь тепло подали на объекты социальной сферы: в школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Далее – в жилые дома.В соответствии с постановлением о начале отопительного сезона 2026 - 2027 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, подача тепла в жилой фонд и организации стартовала 26 октября. В этот же день тепло начали поставлять в жилые дома и организации всех форм собственности Джанкоя, по постановлению мэрии.В городе Саки отопительный сезон стартовал в ночь на 27 октября, сообщила в среду мэр Юлия Предыбайло.В этот же день поочередно подавать тепло стали в детские сады Евпаторийского муниципалитета. Со среды, 28 числа, в Евпатории приступают к подключению жилищного фонда, сообщал ранее в своем канале в МАКС глава администрации города Виталий Оганесян.Куда тепло скоро придетОтопительный сезон в жилфонде Ялты начнется 2 ноября. В объекты социальной сферы – детсады, школы, организации допобразования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта тепло уже подается по заявкам их руководителей, проинформировала в среду врио главы администрации курорта Светла Шевченко.В Феодосии с 26 октября был дан старт отопительного сезона для социальных объектов. В соответствии с постановлением мэрии, в жилфонд тепло придет уже с четверга, 29 октября – тоже постепенно, в связи с пусконаладкой, пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.В Судаке в социальные объекты тепло также уже пришло – с 28 числа. Как сообщили в городской мэрии, в жилфонд тепло будут запускать с четверга, 29 октября."Мы начинаем отопительный сезон на основании постановления администрации. В Керчи предварительно в этом году – в начале ноября. Такая же ситуация по Ленинскому району – предварительно страт отопительного сезона начнется 2 ноября. Мы готовы – как только будет постановление, мы начинаем подавать тепло", – рассказал РИА Новости Крым директор керченского филиала компании "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Ильев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда стартует отопительный сезон в СевастополеКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/08/1147797442_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_055cd7c053f4792d4e62db0f801dfb88.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, отопление, крым, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон
Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным

Отопительный сезон в Крыму - какие города уже подключены и как скоро подключат остальных

16:44 28.10.2026 (обновлено: 16:57 28.10.2026)
 
© РИА Новости КрымКотельная в Севастополе
Котельная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах. Где батареи уже теплые, а кому из крымчан тепла пока еще придется подождать – выясняли РИА Новости Крым.

Где в Крыму уже включили отопление

В дома жителей Симферополя, подключенные к центральному отоплению, предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" подавать тепло начали с 26 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города на правительственном портале Крыма. Отопительный сезон в социальных учреждениях начался с 21 октября.
В многоквартирные дома и общежития, расположенные на территории Симферопольского района тепло также пришло с 26 октября, отмечается в соответствующем приказе на сайте компании "Крымтеплокуоммунэнерго". В этот же день старт отопительного сезона задали в учреждениях социальной сферы и жилого фонда на территории Белогорского района, указано в соответствующем постановлении местной администрации.
Также с 26 числа тепло постепенно начало приходить в квартиры алуштинцев, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.
"Котельные все запитали, но не во все многоквартирные дома сразу поступило тепло. Технические нюансы будут решены до конца недели – и тогда уже тепло будет везде. Социальные объекты у нас были включен еще 20 октября", – сообщили в пресс-службе.
Как сообщал на своих страницах в соцсетях глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко, официально отопительный сезон в районе тоже стартовал с 26 числа. В первую очередь тепло подали на объекты социальной сферы: в школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Далее – в жилые дома.
В соответствии с постановлением о начале отопительного сезона 2026 - 2027 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, подача тепла в жилой фонд и организации стартовала 26 октября. В этот же день тепло начали поставлять в жилые дома и организации всех форм собственности Джанкоя, по постановлению мэрии.
В городе Саки отопительный сезон стартовал в ночь на 27 октября, сообщила в среду мэр Юлия Предыбайло.
В этот же день поочередно подавать тепло стали в детские сады Евпаторийского муниципалитета. Со среды, 28 числа, в Евпатории приступают к подключению жилищного фонда, сообщал ранее в своем канале в МАКС глава администрации города Виталий Оганесян.

Куда тепло скоро придет

Отопительный сезон в жилфонде Ялты начнется 2 ноября. В объекты социальной сферы – детсады, школы, организации допобразования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта тепло уже подается по заявкам их руководителей, проинформировала в среду врио главы администрации курорта Светла Шевченко.

"На запуск отопления в жилых домах – пусконаладочные работы в котельных, наладку гидравлического режима, прогрев теплосетей, наполнение и развоздушивание систем – требуется время. В этот период могут возникать аварийные ситуации – прошу отнестись с пониманием", – обратилась она к населению.

В Феодосии с 26 октября был дан старт отопительного сезона для социальных объектов. В соответствии с постановлением мэрии, в жилфонд тепло придет уже с четверга, 29 октября – тоже постепенно, в связи с пусконаладкой, пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.
В Судаке в социальные объекты тепло также уже пришло – с 28 числа. Как сообщили в городской мэрии, в жилфонд тепло будут запускать с четверга, 29 октября.
"Мы начинаем отопительный сезон на основании постановления администрации. В Керчи предварительно в этом году – в начале ноября. Такая же ситуация по Ленинскому району – предварительно страт отопительного сезона начнется 2 ноября. Мы готовы – как только будет постановление, мы начинаем подавать тепло", – рассказал РИА Новости Крым директор керченского филиала компании "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Ильев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда стартует отопительный сезон в Севастополе
Котельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зиме
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаОтоплениеКрымОтопительный сезон в КрымуОтопительный сезон
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
17:35Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября
17:20500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
17:03ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
16:53Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
16:44Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным
16:22В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова
16:14ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64
15:52Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
15:33За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов
15:15"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
15:05Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
14:59Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин 1:07
14:52Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
14:42Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
14:31Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
14:26Многополярный мир становится реальностью – Путин 0:34
14:22В России больше не будут продлевать гаражную амнистию
14:10Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
13:55В России возобновят программу льготного автокредитования
Лента новостейМолния