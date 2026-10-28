https://crimea.ria.ru/20261028/otoplenie-v-krymu-kuda-uzhe-prishlo-teplo-i-kogda-ego-zhdat-ostalnym-1160593680.html

Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным

Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным

Отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T16:44

2026-10-28T16:44

2026-10-28T16:57

новости крыма

отопление

крым

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/08/1147797442_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0bad13bc87c3f53613aa1a542ce01f17.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Отопительный сезон в Крыму уже стартовал – в части муниципалитетов региона тепло поступает в социальные объекты, в некоторых городах и районах к этому времени постепенно запускают отопление в жилых домах. Где батареи уже теплые, а кому из крымчан тепла пока еще придется подождать – выясняли РИА Новости Крым.Где в Крыму уже включили отоплениеВ дома жителей Симферополя, подключенные к центральному отоплению, предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" подавать тепло начали с 26 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города на правительственном портале Крыма. Отопительный сезон в социальных учреждениях начался с 21 октября.В многоквартирные дома и общежития, расположенные на территории Симферопольского района тепло также пришло с 26 октября, отмечается в соответствующем приказе на сайте компании "Крымтеплокуоммунэнерго". В этот же день старт отопительного сезона задали в учреждениях социальной сферы и жилого фонда на территории Белогорского района, указано в соответствующем постановлении местной администрации.Также с 26 числа тепло постепенно начало приходить в квартиры алуштинцев, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.Как сообщал на своих страницах в соцсетях глава администрации Черноморского района Андрей Шатыренко, официально отопительный сезон в районе тоже стартовал с 26 числа. В первую очередь тепло подали на объекты социальной сферы: в школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Далее – в жилые дома.В соответствии с постановлением о начале отопительного сезона 2026 - 2027 года в Бахчисарае и Бахчисарайском районе, подача тепла в жилой фонд и организации стартовала 26 октября. В этот же день тепло начали поставлять в жилые дома и организации всех форм собственности Джанкоя, по постановлению мэрии.В городе Саки отопительный сезон стартовал в ночь на 27 октября, сообщила в среду мэр Юлия Предыбайло.В этот же день поочередно подавать тепло стали в детские сады Евпаторийского муниципалитета. Со среды, 28 числа, в Евпатории приступают к подключению жилищного фонда, сообщал ранее в своем канале в МАКС глава администрации города Виталий Оганесян.Куда тепло скоро придетОтопительный сезон в жилфонде Ялты начнется 2 ноября. В объекты социальной сферы – детсады, школы, организации допобразования, учреждения здравоохранения, культуры и спорта тепло уже подается по заявкам их руководителей, проинформировала в среду врио главы администрации курорта Светла Шевченко.В Феодосии с 26 октября был дан старт отопительного сезона для социальных объектов. В соответствии с постановлением мэрии, в жилфонд тепло придет уже с четверга, 29 октября – тоже постепенно, в связи с пусконаладкой, пояснили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города.В Судаке в социальные объекты тепло также уже пришло – с 28 числа. Как сообщили в городской мэрии, в жилфонд тепло будут запускать с четверга, 29 октября."Мы начинаем отопительный сезон на основании постановления администрации. В Керчи предварительно в этом году – в начале ноября. Такая же ситуация по Ленинскому району – предварительно страт отопительного сезона начнется 2 ноября. Мы готовы – как только будет постановление, мы начинаем подавать тепло", – рассказал РИА Новости Крым директор керченского филиала компании "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Ильев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда стартует отопительный сезон в СевастополеКотельные и теплотрассы – как Ялта подготовилась к зимеВ Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, отопление, крым, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон