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Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
Работу около 300 предприятий возобновили на территории новых регионов России. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на первого вице-премьера Дениса... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T17:48
2026-10-28T17:48
новые регионы россии
денис мантуров
промышленность россии
производство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Работу около 300 предприятий возобновили на территории новых регионов России. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.По его словам, возобновление работы предприятий позволяет последовательно восстанавливать промышленный потенциал новых регионов России.Также Мантуров отметил, что на реализацию национальных проектов технологического лидерства в России направлено 600 млрд рублей. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на эти цели предусмотрено еще порядка 2 триллионов рублей. В регионах действуют почти 650 индустриальных парков и промышленных технопарков.Ранее сообщалось, что в новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Также в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции выросВ России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУТреть налоговых поступлений в бюджет Крыма дают промышленные предприятия
новые регионы россии
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новые регионы россии, денис мантуров, промышленность россии, производство, новости
Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России

На территории четырех новых регионов возобновлена работа около 300 предприятий

17:48 28.10.2026
 
© РИА Новости . Николай Чикичу / Перейти в фотобанкЗавод "Литмаш" в ЛНР
Завод Литмаш в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Работу около 300 предприятий возобновили на территории новых регионов России. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Отдельный акцент сделан на интеграции в периметр государственных задач компаний из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. На их территории возобновлена работа около 300 предприятий", – сказал Мантуров на правительственном часе в Совете Федерации.
По его словам, возобновление работы предприятий позволяет последовательно восстанавливать промышленный потенциал новых регионов России.
Также Мантуров отметил, что на реализацию национальных проектов технологического лидерства в России направлено 600 млрд рублей. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на эти цели предусмотрено еще порядка 2 триллионов рублей. В регионах действуют почти 650 индустриальных парков и промышленных технопарков.
Ранее сообщалось, что в новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Также в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала.
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Новые регионы РоссииДенис МантуровПромышленность РоссииПроизводствоНовости
 
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17:48Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
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