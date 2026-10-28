https://crimea.ria.ru/20261028/okolo-300-predpriyatiy-vozobnovili-rabotu-v-novykh-regionakh-rossii-1160596075.html

Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России

Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России

Работу около 300 предприятий возобновили на территории новых регионов России. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на первого вице-премьера Дениса... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T17:48

2026-10-28T17:48

2026-10-28T17:48

новые регионы россии

денис мантуров

промышленность россии

производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Работу около 300 предприятий возобновили на территории новых регионов России. Об этом сообщает правительство России со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.По его словам, возобновление работы предприятий позволяет последовательно восстанавливать промышленный потенциал новых регионов России.Также Мантуров отметил, что на реализацию национальных проектов технологического лидерства в России направлено 600 млрд рублей. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на эти цели предусмотрено еще порядка 2 триллионов рублей. В регионах действуют почти 650 индустриальных парков и промышленных технопарков.Ранее сообщалось, что в новых регионах России с момента их освобождения завершены работы на более чем 25 тысячах объектов. Также в Донбассе и Новороссии идет масштабное восстановление промышленного потенциала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции выросВ России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУТреть налоговых поступлений в бюджет Крыма дают промышленные предприятия

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, денис мантуров, промышленность россии, производство, новости