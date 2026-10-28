https://crimea.ria.ru/20261028/obyavleny-pobediteli-konkursa-karikatury-satira-bez-kupyur-1160575516.html

Объявлены победители конкурса карикатуры "Сатира без купюр"

Объявлены победители конкурса карикатуры "Сатира без купюр" - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Объявлены победители конкурса карикатуры "Сатира без купюр"

Международная медиагруппа "Россия сегодня" назвала победителей всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр". РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T11:30

2026-10-28T11:30

2026-10-28T11:40

международная медиагруппа "россия сегодня"

конкурс

искусство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Международная медиагруппа "Россия сегодня" назвала победителей всероссийского конкурса общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр".В номинации "Геополитический каламбур" 1 место завоевала работа "ТЦК ГРОБпикап", автор - Валентин Дружинин, г. Москва. 2 место получила работа "Нефтяная бочка Трампа", автор Роман Пешков, г. Москва. З место у карикатуры, изображающей похороны голубя мира, автор - Анатолий Апчел, г. Ялта.1 место в номинации "Машина времени сломалась" завоевала работа Романа Пешкова, г. Москва, "Трамп Дискобол". 2 место в этой номинации у Кирилла Городецкого, г. Санкт-Петербург за карикатуру "Скажи нацизму: "НЕТ!"". З место у работы "Урок от миротворца на костях" Виктор Орлов, г. Москва.1 место в номинации "Улыбка на миллион" завоевала работа "Мышеловка", автор Андрей Санников, г. Йошкар-Ола. 2 место и 3 места в этой номинации у Александра Зудина, Санкт-Петербург за карикатуры "Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь" и "Израиль атакует Иран под опекой США".Всего с 29 мая по 30 сентября 2026 года на суд конкурсной комиссии поступило 174 работы в номинациях "Геополитический каламбур", "Улыбка на миллион" и "Машина времени сломалась". Наибольший интерес участников вызвала номинация "Геополитический каламбур", посвященная международным отношениям.Как пояснил заслуженный деятель искусств РСФСР, академик, член Президиума, Вице-президент Российской академии художеств и ряда общественных российских и международных академий, сопредседатель жюри конкурса "Сатира без купюр" Андрей Золотов, жюри оценивало работы по их художественной выразительности, актуальности и сатирической содержательности, чувству юмора.Комментируя итоги конкурса, график, карикатурист, академик Российской академии художеств, академик Французской академии юмора, член жюри конкурса "Сатира без купюр" Игорь Смирнов приветствовал идею его проведения и выразил надежду, что он позволит вернуть в СМИ карикатуру "этот прекрасный, удивительный вид искусства"."Карикатура — это не только юмор, но и философский взгляд на мир, - отметил конкурса секретарь Союза журналистов России, член жюри конкурса "Сатира без купюр" Роман Серебряный. По мнению Серебряного, сегодня молодежи в цифровой среде ближе мем, и это не трансформация карикатуры, а новый жанр. Конкурс показал разрыв в восприятии авторов старшего возраста и молодого поколения. Но именно на стыке этих взглядов и рождается образ — пусть каждый найдет свою аудиторию, ведь в многообразии подходов и заключается сила искусства."Карикатура требует от художника одновременно наблюдательности, точности, чувства юмора и умения выразить сложную мысль одним образом, "- заявил арт-директор редакции АНО "Национальные приоритеты", член жюри конкурса Роман Сойда. Как прокомментировала руководитель художественной мастерской "Студия живописи Ольги Шараповой", член жюри конкурса "Сатира без купюр" Ольга Шарапова, серьезная политическая карикатура - не просто смешная картинка, это сочетание отточенного навыка рисовальщика с умением без оскорблений и грубости, с помощью иронии или юмора создать лаконичный образ раскрывающий событие и его подтекст. По мнению Шараповой, именно такие мастера карикатуры получили почетные награды конкурса "Сатира без купюр".Арт-директор, сооснователь дизайн-бюро Nuvo, член жюри конкурса Дарья Самойлова отметила, что участники конкурса смогли раскрыть способность карикатуры посмотреть на сложные, тяжелые вещи под другим углом, через иронию, метафору и простоту.Вместе с тем жюри приняло решение не присуждать Гран При ни одной из представленной на конкурс работе, выразив единодушное решение, что лучшие работу еще впереди.Конкурс общественно-политической карикатуры "Сатира без купюр" призван стать платформой для творческого осмысления актуальных политических и социальных событий с помощью жанра карикатуры. Организатором проекта выступает медиагруппа "Россия сегодня".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная медиагруппа "россия сегодня", конкурс, искусство , новости