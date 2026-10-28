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"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США - РИА Новости Крым, 28.10.2026
"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул главу Пентагона Пита Хегсета в том, что Украина получает в среднем только 12 ракет-перехватчиков для... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T15:15
2026-10-28T15:15
владимир зеленский
новости
украина
сша
пит хегсет
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул главу Пентагона Пита Хегсета в том, что Украина получает в среднем только 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц.По словам главы киевского режима, он сегодня "живет в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты и новую защиту".Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. По данным издания, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра. Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения. При этом глава Пентагона продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.Как сообщил ранее портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Комедия в лицах": что показало замедление Starlink для УкраиныТрамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт"Не сможем выстоять": Зеленский сделал неутешительный прогноз для Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, украина, сша, пит хегсет
"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США

Зеленский обвинил Хегсета в недостаточных поставках Киеву ракет для Patriot

15:15 28.10.2026
 
© REUTERS Henry NichollsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© REUTERS Henry Nicholls
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул главу Пентагона Пита Хегсета в том, что Украина получает в среднем только 12 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в месяц.
"На столе министра обороны США Пита Хегсета лежат документы, которые он подписал. Возможно, он думает, что подписал все, но это не так. Он подписал американский пакет на 12 ракет. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35. И вопрос касается 23 ракет, которые я нашел по другим каналам", – цитируют Зеленского украинские СМИ.
По словам главы киевского режима, он сегодня "живет в таких обстоятельствах, когда постоянно, каждую неделю, нужно собирать новые пакеты, новые ракеты и новую защиту".
Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация США не одобрила передачу третьими странами Украине ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. По данным издания, часть передаваемых ракет-перехватчиков Patriot идет из дружественных Украине стран, и для этого требуется одобрение военного министра. Хегсет формально не отклонил передачу, но и не выполнил необходимые шаги для ее утверждения. При этом глава Пентагона продолжает одобрять некоторые виды американской помощи Украине.
Как сообщил ранее портал Axios, глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с американскими сенаторами в понедельник пожаловался, что у Украины почти не осталось боеприпасов к системам ПВО Patriot, так как Хегсет якобы не дает согласия на поставку ракет-перехватчиков. Все это произошло на фоне критики президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. По его словам, Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. Зеленский представляет угрозу для всего мира, заявил Трамп. Также он призвал провести выборы на Украине.
Позже в интервью NewsMax глава Белого дома заявил, что Зеленский — не тот человек, с которым США стоит иметь дело. По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
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