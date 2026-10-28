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На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС
На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС - РИА Новости Крым, 28.10.2026
На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС
Населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября. Об этом сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:27
2026-10-28T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.В крымском главке МЧС России порекомендовали жителям населенных пунктов, расположенных рядом с водными объектами, принять меры по сохранности имущества.Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение. Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы республики вечером 28 октября и ночью 29 октября.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объектаЖители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводкеВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
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На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС

В Крыму ждут новых подтоплений - предупреждение МЧС

12:27 28.10.2026 (обновлено: 12:38 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Населенные пункты Южного берега Крыма может снова затопить в результате сильных дождей, которые прогнозируются 28-29 октября. Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.
"В Крыму прогнозируются сильные дожди. В связи с высокими уровнями запасов влаги в почве, а также высокими уровнями наполнения водой карстовых пустот существует высокая вероятность подтоплений населенных пунктов Южного берега Крыма, а также горных и предгорных районов республики", – рассказал он.
В крымском главке МЧС России порекомендовали жителям населенных пунктов, расположенных рядом с водными объектами, принять меры по сохранности имущества.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено экстренное предупреждение. Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы республики вечером 28 октября и ночью 29 октября.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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