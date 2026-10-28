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На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова
На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова - РИА Новости Крым, 28.10.2026
На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова
Утром в среду, 28 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:13
2026-10-28T10:13
2026-10-28T10:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 28 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом со стороны Тамани проезд транспорта не затруднен.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 среды не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова
На Крымском мосту утром в среду образовалась очередь со стороны Керчи