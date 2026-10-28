https://crimea.ria.ru/20261028/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-na-vyezd-s-poluostrova-1160576516.html

На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова

На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова - РИА Новости Крым, 28.10.2026

На Крымском мосту растет очередь на выезд с полуострова

Утром в среду, 28 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T10:13

2026-10-28T10:13

2026-10-28T10:13

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крымский мост

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Утром в среду, 28 октября, на Крымском мосту со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.При этом со стороны Тамани проезд транспорта не затруднен.В течение ночи и утром Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами на 09:00 среды не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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