Рейтинг@Mail.ru
Многополярный мир становится реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/mnogopolyarnyy-mir-stanovitsya-realnostyu--putin-1160588307.html
Многополярный мир становится реальностью – Путин
Многополярный мир становится реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Многополярный мир становится реальностью – Путин
Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:26
2026-10-28T14:26
владимир путин (политик)
брикс
россия
экономика
в мире
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160588193_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc8c5524bf45ff25427090ea865f39a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Как отметил Путин, формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает такая организация как БРИКС – фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши.Президент России указал, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%."И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", - подчеркну он.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин
Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин
2026-10-28T14:26
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160588193_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1468a1e34e431cec94d9391963e79f8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), брикс, россия, экономика, в мире, новости, видео
Многополярный мир становится реальностью – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
2026-10-28T14:26
true
PT0M34S
Многополярный мир становится реальностью – Путин

Более справедливое мироустройство приходит на смену однополярному миру – Путин

14:26 28.10.2026
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция объективная и необратимая. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения", - сказал российский лидер
Как отметил Путин, формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает такая организация как БРИКС – фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши.
Президент России указал, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%.
"И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", - подчеркну он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)БРИКСРоссияЭкономикаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
15:05Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
14:59Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин 1:07
14:52Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
14:42Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
14:31Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
14:26Многополярный мир становится реальностью – Путин 0:34
14:22В России больше не будут продлевать гаражную амнистию
14:10Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
13:55В России возобновят программу льготного автокредитования
13:45В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"
13:33В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков"
13:26Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней
13:15В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ
13:05В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего
12:55Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
12:48Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия
12:36Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев
12:27На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС
12:22Ситуация на Крымском мосту: две сотни машин ждут проезда
Лента новостейМолния