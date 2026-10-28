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Многополярный мир становится реальностью – Путин
Многополярный мир становится реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Многополярный мир становится реальностью – Путин
Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:26
2026-10-28T14:26
2026-10-28T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Как отметил Путин, формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает такая организация как БРИКС – фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши.Президент России указал, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%."И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", - подчеркну он.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин
Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин
2026-10-28T14:26
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PT0M34S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), брикс, россия, экономика, в мире, новости, видео
Многополярный мир становится реальностью – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
2026-10-28T14:26
true
PT0M34S
Многополярный мир становится реальностью – Путин
Более справедливое мироустройство приходит на смену однополярному миру – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.
"Мы являемся свидетелями того, что многополярный мир действительно становится реальностью, и эта тенденция объективная и необратимая. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит. На смену приходит более справедливый мир, в котором должны быть услышаны голоса всех стран-участниц международного общения", - сказал российский лидер
Как отметил Путин, формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает такая организация как БРИКС – фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши.
Президент России указал, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%.
"И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", - подчеркну он.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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