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Многополярный мир становится реальностью – Путин

Многополярный мир становится реальностью – Путин - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Многополярный мир становится реальностью – Путин

Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:26

2026-10-28T14:26

2026-10-28T14:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Эпоха, когда судьбы целых континентов определялись узким блоком государств, безвозвратно уходит, на смену ей приходит многополярный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии экономического и гуманитарного форума Россия – Африка.Как отметил Путин, формируются новые центры глобального управления, точки притяжения и пересборки мирового порядка. Среди них ключевое место занимает такая организация как БРИКС – фактически крупнейшее в мире объединение, занимающее треть земной суши.Президент России указал, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели именно государства БРИКС, тогда как вклад группы G7 составил менее 30%."И, несомненно, эта пропорция будет только нарастать, причем нарастать, разумеется, в пользу развивающихся стран", - подчеркну он.Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин Более справедливый мир приходит на смену однополярному, Путин 2026-10-28T14:26 true PT0M34S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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