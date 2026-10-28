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Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение
Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение
Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T11:37
2026-10-28T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.По данным крымских спасателей, высока вероятность возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объектаЖители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводкеВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
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Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение

Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября

11:37 28.10.2026
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.
"Экстренное предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях... Вечером 28 октября, ночью 29 октября в южных и центральных районах Крыма ожидаются сильные дожди", – говорится в сообщении.
По данным крымских спасателей, высока вероятность возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.
"Также существует риск возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – предупредили в МЧС.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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