https://crimea.ria.ru/20261028/livni-obrushatsya-na-krym-v-blizhayshie-chasy---ekstrennoe-preduprezhdenie-1160579344.html

Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение

Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Ливни обрушатся на Крым в ближайшие часы - экстренное предупреждение

Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T11:37

2026-10-28T11:37

2026-10-28T11:37

гу мчс рф по республике крым

погода в крыму

крымская погода

штормовое предупреждение

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Сильные дожди обрушатся на южные и центральные районы Крыма вечером 28 октября, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.По данным крымских спасателей, высока вероятность возникновения ЧС, вызванных авариями на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потоп на Южном берегу Крыма: спасатели освободили от воды 33 объектаЖители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводкеВ Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, новости крыма, крым