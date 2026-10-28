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Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену
Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену
Верховный суд Крыма приговорил жителя Красноперекопского района республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:07
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Красноперекопского района республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.Сообщается, что фигурант хранил и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат государственную тайну, отметили в суде.Суд назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года после отбывания основного наказания.Ранее суд в Крыму приговорил к 18 годам колонии жителя Симферополя, который проводил видеосъемку мест дислокации российских военнослужащих и передавал материалы спецслужбам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизменуСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФЖительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО
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Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену
Жителя Крыма приговорили к 15 годам строгого режима за госизмену
10:07 28.10.2026 (обновлено: 10:38 28.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Красноперекопского района республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что фигурант хранил и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ.
"В Верховном суде Республики Крым оглашен обвинительный приговор, которым гражданин Российской Федерации, 1975 года рождения, проживающий в Красноперекопском районе, признан виновным в государственной измене", - говорится в сообщении.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат государственную тайну, отметили в суде.
Суд назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года после отбывания основного наказания.
Ранее суд в Крыму приговорил
к 18 годам колонии жителя Симферополя, который проводил видеосъемку мест дислокации российских военнослужащих и передавал материалы спецслужбам Украины.
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