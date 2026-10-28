https://crimea.ria.ru/20261028/krymchanin-poluchil-15-let-kolonii-za-gosizmenu-1160576340.html

Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену

Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Крымчанин получил 15 лет колонии за госизмену

Верховный суд Крыма приговорил жителя Красноперекопского района республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T10:07

2026-10-28T10:07

2026-10-28T10:38

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Красноперекопского района республики к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба суда.Сообщается, что фигурант хранил и передавал противнику сведения, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат государственную тайну, отметили в суде.Суд назначил обвиняемому 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полтора года после отбывания основного наказания.Ранее суд в Крыму приговорил к 18 годам колонии жителя Симферополя, который проводил видеосъемку мест дислокации российских военнослужащих и передавал материалы спецслужбам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизменуСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФЖительница Крыма задержана за съемку объектов ПВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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