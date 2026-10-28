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Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
В Крыму объем отгруженных товаров собственного производства за восемь месяцев текущего года превысил 139 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объем отгруженных товаров собственного производства за восемь месяцев текущего года превысил 139 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале МАКС.По его словам, одной из форм поддержки отрасли остается предоставление субсидий на сертификацию продукции. Мера реализуется в рамках госпрограммы "Развитие промышленного комплекса".Глава республики подчеркнул, что крымские предприятия достигают серьезных успехов в вопросах качества. Так, местный производитель электросварочного оборудования получил сертификат "Сделано в России", что подтверждает соответствие продукции установленным критериям и способствует ее продвижению на рынке.Ранее сообщалось, что четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца АбрикосоваВ России возобновят программу льготного автокредитованияИнвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
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крым, новости крыма, сергей аксенов, промышленность в крыму
Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
В Крыму объем отгруженной промышленной продукции вырос на 14,5% - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Крыму объем отгруженных товаров собственного производства за восемь месяцев текущего года превысил 139 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного прошлогоднего периода. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале МАКС.
"Объем отгруженных товаров собственного производства на предприятиях нашего региона за 8 месяцев текущего года превысил 139 млрд рублей. Это на 14,5 % превышает аналогичный показатель 2025 года", - написал он.
По его словам, одной из форм поддержки отрасли остается предоставление субсидий на сертификацию продукции. Мера реализуется в рамках госпрограммы "Развитие промышленного комплекса".
"В 2026 году благодаря антикризисным мерам, разработанным крымским правительством, на эти цели выделено дополнительное финансирование в размере 6 млн рублей, а общее число получателей поддержки на сертификацию продукции выросло до 29 субъектов хозяйствования", – отметил Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что крымские предприятия достигают серьезных успехов в вопросах качества. Так, местный производитель электросварочного оборудования получил сертификат "Сделано в России", что подтверждает соответствие продукции установленным критериям и способствует ее продвижению на рынке.
Ранее сообщалось, что четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму
. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев
на Южном берегу Крыма.
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