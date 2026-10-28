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Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:17
2026-10-28T12:17
2026-10-28T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. А за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
Армия России освободила населенные пункты в Харьковской и Сумской области
12:17 28.10.2026 (обновлено: 12:18 28.10.2026)