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Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. А за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), украина
Еще два населенных пункта освобождены в зоне СВО

Армия России освободила населенные пункты в Харьковской и Сумской области

12:17 28.10.2026 (обновлено: 12:18 28.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Север" освободили Алисовку в Харьковской области и Бариловку в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе активных действий освободили населенные пункты Алисовка Харьковской области и Бариловка Сумской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Общее в Запорожской области. А за период с 17 по 23 октября освободили 10 населенных пунктов и взяли под контроль еще три в зоне проведения специальной военной операции.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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