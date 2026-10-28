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День армейской авиации ВКС России – инфографика
День армейской авиации ВКС России – инфографика - РИА Новости Крым, 28.10.2026
День армейской авиации ВКС России – инфографика
28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации Военно-воздушных сил. История армейской авиации как отдельного рода войск... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T11:53
2026-10-28T11:53
2026-10-28T11:53
инфографика
армия и флот
военно-воздушные силы (ввс) россии
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации Военно-воздушных сил. История армейской авиации как отдельного рода войск отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в городе Серпухове Московской области была сформирована авиационная эскадрилья, которую в 1949 году первой оснастили вертолетами Ми-1.Об истории армейской авиации – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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инфографика, армия и флот, военно-воздушные силы (ввс) россии, вооруженные силы россии
День армейской авиации ВКС России – инфографика
День армейской авиации ВКС России – инфографика РИА Новости Крым