https://crimea.ria.ru/20261028/den-armeyskoy-aviatsii-vks-rossii--infografika-1160565454.html

День армейской авиации ВКС России – инфографика

День армейской авиации ВКС России – инфографика - РИА Новости Крым, 28.10.2026

День армейской авиации ВКС России – инфографика

28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации Военно-воздушных сил. История армейской авиации как отдельного рода войск... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T11:53

2026-10-28T11:53

2026-10-28T11:53

инфографика

армия и флот

военно-воздушные силы (ввс) россии

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. 28 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День армейской авиации Военно-воздушных сил. История армейской авиации как отдельного рода войск отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в городе Серпухове Московской области была сформирована авиационная эскадрилья, которую в 1949 году первой оснастили вертолетами Ми-1.Об истории армейской авиации – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфографика, армия и флот, военно-воздушные силы (ввс) россии, вооруженные силы россии