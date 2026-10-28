ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64
Число погибших при крушении поездов в Испании выросло до 64 человек
16:14 28.10.2026 (обновлено: 17:25 28.10.2026)
© REUTERS Violeta Santos MouraСпасатели работают на месте столкновения двух высокоскоростных поездов между городами Мора и Оргас, недалеко от Толедо, Испания, 28 октября 2026 года. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате крушения поездов в Испании выросло до 64, поисковая операция продолжается. Об этом со ссылкой на газету ABC пишет РИА Новости.
Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли.
"Число погибших в железнодорожной катастрофе возросло до 64". - говорится в публикации.
Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.
© Фото из соцсетейВ Испании столкнулись два поезда
© Фото из соцсетей
В Испании столкнулись два поезда
Вероятной причиной аварии испанские издания называют человеческий фактор. Система безопасности автоматизирована, но при сбое она переключается на ручное управление. Поезда остановились, когда отказала автоматическая система безопасности, впоследствии движение возобновилось под управлением человека, пишут СМИ. Официальной информации об этом на данный момент нет.
© REUTERS Violeta Santos Moura
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
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Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
© © Фото : соцсетиПоследствия столкновения двух поездов в центральной Испании
3 из 3
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании
© © Фото : соцсети
1 из 3
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
2 из 3
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании. REUTERS/Violeta Santos Moura
© REUTERS Violeta Santos Moura
3 из 3
Последствия столкновения двух поездов в центральной Испании
© © Фото : соцсети