https://crimea.ria.ru/20261028/chp-v-ispanii-chislo-pogibshikh-pri-stolknovenii-poezdov-vyroslo-do-64--1160593056.html

ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64

ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64 - РИА Новости Крым, 28.10.2026

ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64

Число погибших в результате крушения поездов в Испании выросло до 64, поисковая операция продолжается. Об этом со ссылкой на газету ABC пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T16:14

2026-10-28T16:14

2026-10-28T17:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Число погибших в результате крушения поездов в Испании выросло до 64, поисковая операция продолжается. Об этом со ссылкой на газету ABC пишет РИА Новости.Два пассажирских поезда столкнулись в испанской провинции Толедо в среду днем. Изначально местные СМИ сообщали о ЧП и пострадавших, позже уточнили, что по меньшей мере 39 человек погибли. Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.Вероятной причиной аварии испанские издания называют человеческий фактор. Система безопасности автоматизирована, но при сбое она переключается на ручное управление. Поезда остановились, когда отказала автоматическая система безопасности, впоследствии движение возобновилось под управлением человека, пишут СМИ. Официальной информации об этом на данный момент нет. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

испания

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, новости, происшествия, поезд, железная дорога