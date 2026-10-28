https://crimea.ria.ru/20261028/bronezhilet-rostekha-osnastili-sistemoy-ostanovki-krovotecheniya-1160575880.html

Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения

Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения

Разработчики Ростеха модернизировали бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования, оснастив его системой автоматического жгутирования... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T10:20

2026-10-28T10:20

2026-10-28T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Разработчики Ростеха модернизировали бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования, оснастив его системой автоматического жгутирования. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Механизм работает по принципу бытового аппарата измерения давления. Вместе с бронежилетом на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, на спине экипировки расположен насос с батареей. Внутри амуниции проложена система трубок. Они накачивают манжеты воздухом, чтобы перетянуть раненую руку или ногу, как турникет, рассказали в корпорации.Пульт управления системой находится в защитном кармане на груди. Для использования его нужно выдернуть за специальный шнур. Затем с помощью четырех кнопок можно выбрать, какую именно конечность нужно жгутировать. При необходимости можно перетянуть две руки и две ноги. Когда помощь подоспела, манжет отстегивается либо можно открыть клапан и спустить воздух, в экстренном случае — разрезать пневможгут.Сочетание надежной баллистической защиты и новых опций делает экипировку максимально эффективной в полевых условиях, отметили в Ростехе.На данный момент опытный образец экипировки проходит испытания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФМежду дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооруженияАрмия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, наука и технологии, безопасность, бронежилет, новости, новости сво, разминирование