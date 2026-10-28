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Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения
Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения
Разработчики Ростеха модернизировали бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования, оснастив его системой автоматического жгутирования... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:20
2026-10-28T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Разработчики Ростеха модернизировали бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования, оснастив его системой автоматического жгутирования. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Механизм работает по принципу бытового аппарата измерения давления. Вместе с бронежилетом на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, на спине экипировки расположен насос с батареей. Внутри амуниции проложена система трубок. Они накачивают манжеты воздухом, чтобы перетянуть раненую руку или ногу, как турникет, рассказали в корпорации.Пульт управления системой находится в защитном кармане на груди. Для использования его нужно выдернуть за специальный шнур. Затем с помощью четырех кнопок можно выбрать, какую именно конечность нужно жгутировать. При необходимости можно перетянуть две руки и две ноги. Когда помощь подоспела, манжет отстегивается либо можно открыть клапан и спустить воздух, в экстренном случае — разрезать пневможгут.Сочетание надежной баллистической защиты и новых опций делает экипировку максимально эффективной в полевых условиях, отметили в Ростехе.На данный момент опытный образец экипировки проходит испытания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Танки нового поколения: Мордвичев рассказал о модернизации техники ВС РФМежду дроном и крылатой ракетой: в РФ создан новый класс вооруженияАрмия России получила новые системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
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РИА Новости Крым
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60
ростех, наука и технологии, безопасность, бронежилет, новости, новости сво, разминирование
Бронежилет Ростеха оснастили системой остановки кровотечения

Ростех оснастил бронежилет "Оберег ГР" системой остановки кровотечения

10:20 28.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму ателье стало производить бронежилеты
В Крыму ателье стало производить бронежилеты - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 окт – РИА Новости Крым. Разработчики Ростеха модернизировали бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования, оснастив его системой автоматического жгутирования. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Завод "Октава" модернизировал бронежилет "Оберег ГР" для специалистов гуманитарного разминирования. В экипировку интегрирована система автоматического жгутирования, которая позволяет в критических ситуациях оперативно остановить кровотечение и тем самым повысить шансы на спасение жизни", - говорится в сообщении.
Механизм работает по принципу бытового аппарата измерения давления. Вместе с бронежилетом на руках и ногах сапера крепятся манжеты с пневмоподушками, на спине экипировки расположен насос с батареей. Внутри амуниции проложена система трубок. Они накачивают манжеты воздухом, чтобы перетянуть раненую руку или ногу, как турникет, рассказали в корпорации.
Пульт управления системой находится в защитном кармане на груди. Для использования его нужно выдернуть за специальный шнур. Затем с помощью четырех кнопок можно выбрать, какую именно конечность нужно жгутировать. При необходимости можно перетянуть две руки и две ноги. Когда помощь подоспела, манжет отстегивается либо можно открыть клапан и спустить воздух, в экстренном случае — разрезать пневможгут.
Сочетание надежной баллистической защиты и новых опций делает экипировку максимально эффективной в полевых условиях, отметили в Ростехе.
На данный момент опытный образец экипировки проходит испытания.
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