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Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:10
2026-10-28T14:10
2026-10-28T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и хранения дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем сбили беспилотники ВСУВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
За сутки российские военные сбили две ракеты "Нептун" и более 600 вражеских беспилотников