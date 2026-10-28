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Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов

Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов

За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T14:10

2026-10-28T14:10

2026-10-28T14:10

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

противокорабельная ракета "нептун"

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и хранения дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем сбили беспилотники ВСУВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)