Рейтинг@Mail.ru
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261028/armiya-rossii-sbila-dve-rakety-neptun-i-bolee-600-ukrainskikh-dronov-1160586015.html
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T14:10
2026-10-28T14:10
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
противокорабельная ракета "нептун"
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/16/1159578600_0:0:1069:601_1920x0_80_0_0_c954ccf68b60f3eee0d4baeb07f70c9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и хранения дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем сбили беспилотники ВСУВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/16/1159578600_0:0:809:606_1920x0_80_0_0_1cd4adb3f4a3144023d8fb9553b5254e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины), новости сво, противокорабельная ракета "нептун", беспилотник (бпла, дрон)
Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов

За сутки российские военные сбили две ракеты "Нептун" и более 600 вражеских беспилотников

14:10 28.10.2026
 
© РостехРостех поставил в российские войска системы ПВО "Зубр" для защиты от беспилотников
Ростех поставил в российские войска системы ПВО Зубр для защиты от беспилотников
© Ростех
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные сбили 617 вражеских беспилотников и две ракеты "Нептун". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 617 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
По данным оборонного ведомства, за сутки нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и хранения дронов, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 531 беспилотник ВСУ над 13-ю российскими регионами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
ВС РФ уничтожили почти 600 дронов ВСУ и две ракеты Storm Shadow
 
Министерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОПротивокорабельная ракета "Нептун"Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
15:05Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
14:59Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин 1:07
14:52Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
14:42Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
14:31Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
14:26Многополярный мир становится реальностью – Путин 0:34
14:22В России больше не будут продлевать гаражную амнистию
14:10Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
13:55В России возобновят программу льготного автокредитования
13:45В Крыму стартовал проект "Большая музыка – в малые города"
13:33В Крыму завершено расследование дела банды "Башмаков"
13:26Супруги из Севастополя хранили дома взрывчатку и детонатор к ней
13:15В России составили перечень стратегических объектов для защиты от атак ВСУ
13:05В Алуште экскаваторщик получил срок за смерть рабочего
12:55Столкновение поездов в Испании – уже известно о 39-ти погибших
12:48Семьям из приграничья упростили оформление единого пособия
12:36Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев
12:27На Южном берегу Крыма возможны новые подтопления - предупреждение МЧС
12:22Ситуация на Крымском мосту: две сотни машин ждут проезда
Лента новостейМолния