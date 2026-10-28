https://crimea.ria.ru/20261028/aleshki-posle-30-chasov-tishiny-chto-proiskhodit-v-gorode--1160577045.html

Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе

Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе

Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T10:38

2026-10-28T10:38

2026-10-28T10:39

алешки

херсонская область

новости сво

яна лантратова

гуманитарная помощь

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/11/1127610029_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d04ae4021afb85db61d1788f1fbc1fb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.Лантратова отметила, что постоянно находится на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, координация выполнения договоренностей ведется совместно.Также Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алешки, херсонская область, новости сво, яна лантратова, гуманитарная помощь