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Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 28.10.2026
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Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе
Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе
Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T10:38
2026-10-28T10:39
алешки
херсонская область
новости сво
яна лантратова
гуманитарная помощь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.Лантратова отметила, что постоянно находится на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, координация выполнения договоренностей ведется совместно.Также Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек.Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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алешки, херсонская область, новости сво, яна лантратова, гуманитарная помощь
Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе

В городе Алешки Херсонской области за 30 часов режима тишины инцидентов не выявлено

10:38 28.10.2026 (обновлено: 10:39 28.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области
Город Алешки херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
"За 30 часов режима тишины в Алешках инцидентов не зафиксировано". – написала она.
Лантратова отметила, что постоянно находится на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, координация выполнения договоренностей ведется совместно.
Также Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек.
"У нас одна цель - помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо", – подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.
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АлешкиХерсонская областьНовости СВОЯна ЛантратоваГуманитарная помощь
 
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