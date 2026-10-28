Алешки после 30 часов тишины: что происходит в городе
В городе Алешки Херсонской области за 30 часов режима тишины инцидентов не выявлено
10:38 28.10.2026 (обновлено: 10:39 28.10.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Режим тишины в рамках гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области продолжается. За 30 часов инцидентов не выявлено, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.
"За 30 часов режима тишины в Алешках инцидентов не зафиксировано". – написала она.
Лантратова отметила, что постоянно находится на связи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, координация выполнения договоренностей ведется совместно.
Также Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за поддержку гуманитарной миссии и помощь жителям Алешек.
"У нас одна цель - помочь людям в Алешках, сделать все возможное для безопасного выезда тех, кому это необходимо", – подчеркнула уполномоченный по правам человека в РФ.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением гуманитарной операции в районе Алешек Вооруженные силы России прекращают огонь на Херсонском направлении. Режим тишины был введен с 4 утра по московскому времени 27 октября. До этого Белый дом заявил, что США добились договоренности о локальном прекращении огня в районе Алешек с 29 октября. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, для желающих уехать уже подготовлены транспорт и места в пунктах временного размещения.
В Кремле 21 сентября назвали ситуацию в Алешках критической из-за того, что ВСУ препятствуют доставке туда продуктов питания и лекарств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова убеждена, что киевский режим намеренно усугубляет ситуацию в Алешках Херсонской области до катастрофической, чтобы раскрутить тему и в очередной раз очернить Россию.