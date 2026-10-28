https://crimea.ria.ru/20261028/agentstvo-sputnik-aktivno-idet-v-afriku--kiselev-1160582789.html
Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев
Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев
Агентство Sputnik, входящее в Международную медиагруппу "Россия сегодня", активно развивает сеть своих редакционных представительств в Африке. На данный момент... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T12:36
2026-10-28T12:36
2026-10-28T12:36
sputnik
международная медиагруппа "россия сегодня"
дмитрий киселев
сми
африка
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журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Агентство Sputnik, входящее в Международную медиагруппу "Россия сегодня", активно развивает сеть своих редакционных представительств в Африке. На данный момент уже работают представительства в ЮАР, Танзании и Эфиопии, также планируется открыть редакционный центр в Буркина-Фасо. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме "Россия – Африка", который проходит в Национальном центре "Россия" в рамках третьего одноименного саммита в Москве.Он отметил, что агентство Sputnik вещает более чем на 30 языках, в том числе в Африке – на шести языках: французском, английском, арабском, суахили, оромо и амхарском.Аудитория радиовещания Sputnik охватывает 100 миллионов слушателей в Гвинее, Мали, Нигерии, Буркина-Фасо, ЦАР, Эфиопии, Ботсване, Конго, Камеруне, Малави. Просмотры в социальных сетях Sputnik в Африке еженедельно составляет 14 миллионов, рассказал Киселев."На местах работают 132 гражданина стран Африки. Наши редакции состоят в основном из африканцев, которые знают местную проблематику, говорят на местных языках. Таким образом, мы создаем общее росийско-африканское информационное пространство", - добавил гендиректор "Россия сегодня".Он подчеркнул, что в своей редакционной политике агентство ставит во главу угла донесение до аудитории справедливого образа России как доброй, благородной и развивающейся страны, которая не имеет колониального прошлого, а также человеческого достоинства внутри стран Африки."То есть мы всегда поддерживаем линию на осознание человеческого достоинства внутри страны и достоинства страны и национальной культуры, поскольку мы – за многоцветие культур в мире и за уважение к каждой и них. Мы не делим культуры на плохие и хорошие, отсталые и прогрессивные", - отметил Киселев.Третий саммит "Россия — Африка" проходит в Москве 28–29 октября. Главная тема форума в этом году — "Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, сми, африка, новости, журналистика
Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев
Агентство Sputnik планирует открыть редакционный центр в Буркина-Фасо – Киселев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Агентство Sputnik, входящее в Международную медиагруппу "Россия сегодня", активно развивает сеть своих редакционных представительств в Африке. На данный момент уже работают представительства в ЮАР, Танзании и Эфиопии, также планируется открыть редакционный центр в Буркина-Фасо. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме "Россия – Африка", который проходит в Национальном центре "Россия" в рамках третьего одноименного саммита в Москве.
"Буквально в этом году мы открыли редакционные центры в Йоханнесбурге (ЮАР), Дар-эс-Саламе (Танзания) и Аддис-Абебе (Эфиопия). То есть у нас пока там (в Африке – ред.) три редакционных центра, и мы еще планируем открыть в Буркина-Фасо. Мы просто активно идем в Африку", - сказал Киселев.
Он отметил, что агентство Sputnik вещает более чем на 30 языках, в том числе в Африке – на шести языках: французском, английском, арабском, суахили, оромо и амхарском.
Аудитория радиовещания Sputnik охватывает 100 миллионов слушателей в Гвинее, Мали, Нигерии, Буркина-Фасо, ЦАР, Эфиопии, Ботсване, Конго, Камеруне, Малави. Просмотры в социальных сетях Sputnik в Африке еженедельно составляет 14 миллионов, рассказал Киселев.
"На местах работают 132 гражданина стран Африки. Наши редакции состоят в основном из африканцев, которые знают местную проблематику, говорят на местных языках. Таким образом, мы создаем общее росийско-африканское информационное пространство", - добавил гендиректор "Россия сегодня".
Он подчеркнул, что в своей редакционной политике агентство ставит во главу угла донесение до аудитории справедливого образа России как доброй, благородной и развивающейся страны, которая не имеет колониального прошлого, а также человеческого достоинства внутри стран Африки.
"То есть мы всегда поддерживаем линию на осознание человеческого достоинства внутри страны и достоинства страны и национальной культуры, поскольку мы – за многоцветие культур в мире и за уважение к каждой и них. Мы не делим культуры на плохие и хорошие, отсталые и прогрессивные", - отметил Киселев.
Третий саммит "Россия — Африка" проходит в Москве 28–29 октября. Главная тема форума в этом году — "Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки".
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