https://crimea.ria.ru/20261028/agentstvo-sputnik-aktivno-idet-v-afriku--kiselev-1160582789.html

Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев

Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев - РИА Новости Крым, 28.10.2026

Агентство Sputnik активно идет в Африку – Киселев

Агентство Sputnik, входящее в Международную медиагруппу "Россия сегодня", активно развивает сеть своих редакционных представительств в Африке. На данный момент... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T12:36

2026-10-28T12:36

2026-10-28T12:36

sputnik

международная медиагруппа "россия сегодня"

дмитрий киселев

сми

африка

новости

журналистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1c/1160582673_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_db91613a4922882616862ceec4faa0c0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Агентство Sputnik, входящее в Международную медиагруппу "Россия сегодня", активно развивает сеть своих редакционных представительств в Африке. На данный момент уже работают представительства в ЮАР, Танзании и Эфиопии, также планируется открыть редакционный центр в Буркина-Фасо. Об этом сообщил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Медиафоруме "Россия – Африка", который проходит в Национальном центре "Россия" в рамках третьего одноименного саммита в Москве.Он отметил, что агентство Sputnik вещает более чем на 30 языках, в том числе в Африке – на шести языках: французском, английском, арабском, суахили, оромо и амхарском.Аудитория радиовещания Sputnik охватывает 100 миллионов слушателей в Гвинее, Мали, Нигерии, Буркина-Фасо, ЦАР, Эфиопии, Ботсване, Конго, Камеруне, Малави. Просмотры в социальных сетях Sputnik в Африке еженедельно составляет 14 миллионов, рассказал Киселев."На местах работают 132 гражданина стран Африки. Наши редакции состоят в основном из африканцев, которые знают местную проблематику, говорят на местных языках. Таким образом, мы создаем общее росийско-африканское информационное пространство", - добавил гендиректор "Россия сегодня".Он подчеркнул, что в своей редакционной политике агентство ставит во главу угла донесение до аудитории справедливого образа России как доброй, благородной и развивающейся страны, которая не имеет колониального прошлого, а также человеческого достоинства внутри стран Африки."То есть мы всегда поддерживаем линию на осознание человеческого достоинства внутри страны и достоинства страны и национальной культуры, поскольку мы – за многоцветие культур в мире и за уважение к каждой и них. Мы не делим культуры на плохие и хорошие, отсталые и прогрессивные", - отметил Киселев.Третий саммит "Россия — Африка" проходит в Москве 28–29 октября. Главная тема форума в этом году — "Вместе развиваем взаимовыгодное сотрудничество и потенциал каждой страны Африки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik, международная медиагруппа "россия сегодня", дмитрий киселев, сми, африка, новости, журналистика