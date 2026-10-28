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500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту

500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2026

500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту

Полтысячи автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сам транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 28.10.2026

2026-10-28T17:20

2026-10-28T17:20

2026-10-28T17:20

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крым

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керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полтысячи автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сам транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В очереди со стороны Керчи стоят 125 автомобилей.В течение ночи и утром в среду Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами до 9 утра не было. К 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей, к 12:00 - уже 200 автомобилей, к 14 часам – 405.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крымский мост

керчь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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