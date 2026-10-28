Рейтинг@Mail.ru
500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261028/500-avto-v-ocheredi-skolko-zhdat-proezda-po-krymskomu-mostu-1160595186.html
500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 28.10.2026
500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
Полтысячи автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сам транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 28.10.2026
2026-10-28T17:20
2026-10-28T17:20
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полтысячи автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сам транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В очереди со стороны Керчи стоят 125 автомобилей.В течение ночи и утром в среду Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами до 9 утра не было. К 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей, к 12:00 - уже 200 автомобилей, к 14 часам – 405.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0985cc88549d3b5c03879248c3700322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань
500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту

В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов стоят 500 авто

17:20 28.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 28.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Полтысячи автомобилей ожидают очереди на проезд по Крымскому мосту, сам транспортный переход работает в штатном режиме. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 375 транспортных средств. Время ожидания более часа", – сказано в сообщении по состоянию на 17 часов среды.

В очереди со стороны Керчи стоят 125 автомобилей.
В течение ночи и утром в среду Крымский мост работал в обычном режиме, движение не перекрывали. Очередей перед досмотровыми комплексами до 9 утра не было. К 10:00 со стороны Керчи проезда ожидали 45 автомобилей, к 12:00 - уже 200 автомобилей, к 14 часам – 405.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48Около 300 предприятий возобновили работу в новых регионах России
17:35Запрет на рыбалку введут в Ялте и Судаке с ноября
17:20500 авто в очереди: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
17:03ВСУ ударили по пассажирскому составу в Брянской области – что известно
16:53Крым наращивает собственное производство: объем отгруженной продукции вырос
16:44Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальным
16:22В Крыму студенты могут воссоздать конфеты по рецепту купца Абрикосова
16:14ЧП в Испании: число погибших при столкновении поездов выросло до 64
15:52Ложь на театральных подмостках - МИД о постановке про "вывоз украинских детей в Крым"
15:33За год Россия отправила на орбиту около 60 космических аппаратов
15:15"Нужно собирать новые пакеты": Зеленский пожаловался на США
15:05Ремонт зарядных колонок в Адлере – в суде дело об афере в 17,7 млн рублей
14:59Запад пытается загнать Африку обратно в долговую кабалу – Путин 1:07
14:52Враг потерял в зоне спецоперации 1160 военных за сутки
14:42Товарооборот между РФ и Африкой может превысить 50 млрд долларов
14:31Сотни машин в очереди - ситуация на Крымском мосту к этому часу
14:26Многополярный мир становится реальностью – Путин 0:34
14:22В России больше не будут продлевать гаражную амнистию
14:10Армия России сбила две ракеты "Нептун" и более 600 украинских дронов
13:55В России возобновят программу льготного автокредитования
Лента новостейМолния