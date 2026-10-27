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Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке
Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке
Жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T10:58
2026-10-27T10:58
2026-10-27T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.По словам врио главы администрации, комиссии по установлению фактов повреждения имущества в жилом фонде вследствие ЧС уже приступили к работе.Первые обходы уже завершены. Как уточнила Шевченко, в Кореизе пострадали 10 домов, в которых проживают суммарно около 50 человек.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливнейСитуация с паводком в Ялте стабилизирована – МЧСНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
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подтопления, подтопления в кореизе , юбк, светлана шевченко, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, новости крыма, крым
Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке
Жители Ялты смогут получить компенсацию в 150 тысяч рублей за утрату имущества
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.
"За полную утрату имущества первой необходимости собственнику домовладения из муниципального бюджета может быть выплачена помощь в 150 тысяч рублей, за частичную — 50 тысяч. Еще по 10 тысяч за нарушение жизнедеятельности может получить каждый, кто зарегистрирован в жилом помещении", - написала Шевченко в своем канале в МАКС.
По словам врио главы администрации, комиссии по установлению фактов повреждения имущества в жилом фонде вследствие ЧС уже приступили к работе.
Первые обходы уже завершены. Как уточнила Шевченко, в Кореизе пострадали 10 домов, в которых проживают суммарно около 50 человек.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.
Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.
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