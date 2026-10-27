https://crimea.ria.ru/20261027/zhiteli-yubk-poluchat-ot-50-do-150-tysyach-rubley-za-utratu-imuschestva-pri-pavodke-1160548158.html

Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке

Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Жители ЮБК получат от 50 до 150 тысяч рублей за утрату имущества при паводке

Жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T10:58

2026-10-27T10:58

2026-10-27T10:58

подтопления

подтопления в кореизе

юбк

светлана шевченко

выплаты и компенсации

компенсация ущерба

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1b/1160547747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54618ff79ec2a7454154079c46a403eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители населенных пунктов Большой Ялты, утратившие имущество первой необходимости в результате паводка, смогут получить компенсацию в размере 150 тысяч рублей. За частичную утрату имущества предусмотрена выплата в 50 тысяч рублей. Об этом сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.По словам врио главы администрации, комиссии по установлению фактов повреждения имущества в жилом фонде вследствие ЧС уже приступили к работе.Первые обходы уже завершены. Как уточнила Шевченко, в Кореизе пострадали 10 домов, в которых проживают суммарно около 50 человек.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков.Больше всего от паводков пострадали поселок Кореиз и город Алупка, где оказались подтопленными жилые дома. Всего на Южнобережье возведено 50 временных дамб протяженностью 3777 метров, вывезено 1938 кубометров грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливнейСитуация с паводком в Ялте стабилизирована – МЧСНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте

юбк

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления, подтопления в кореизе , юбк, светлана шевченко, выплаты и компенсации, компенсация ущерба, новости крыма, крым