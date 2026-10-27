https://crimea.ria.ru/20261027/zaschitniki-neba-kak-sozdavalas-pvo-chernomorskogo-flota-1160548971.html

Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота

Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота

Появление в годы Первой мировой войны боевой авиации, способной наносить удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, потребовало создания... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T14:28

2026-10-27T14:28

2026-10-27T14:28

инфографика

пво

история

чф рф (черноморский флот российской федерации)

первая мировая война

крым

севастополь

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111552/42/1115524246_0:83:1295:811_1920x0_80_0_0_990325d48e2681948932b96a71c0d1bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Появление в годы Первой мировой войны боевой авиации, способной наносить удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, потребовало создания специальных средств противовоздушной обороны. Осенью 1915 года командование Черноморского флота приняло первичные меры по созданию воздушной обороны Севастополя. Эта обязанность была возложена на капитана 1 ранга Виктора Бурхановского.Наибольшая опасность в тот период исходила от германских военных дирижаблей (цеппелинов), которые предполагалось включить в состав германо-турецких военно-воздушных сил, а также гидросамолеты.Для защиты военных объектов Севастополя определялись специальные пулеметные и ракетные (сигнальные) команды, которые должны были действовать на случай объявления боевой тревоги. Также было предложено снять с батареи №9 четыре 75-мм пушки системы Канэ и четыре аналогичные пушки – с Константиновской батареи. Снятые орудия предусматривалось приспособить для стрельбы по воздушным целям.Таким образом, были созданы две батареи по четыре орудия каждая. Их предполагалось разместить в районе Северного укрепления и в районе батареи №11. Орудия размещались на переделанных станках Меллера, расположенных на бетонных основаниях.Также в интересах организации службы зенитных подразделений было предписано построить вблизи их позиций теплые бараки для размещения нижних чинов, включая две комнаты для командира батареи и дежурного офицера. Одновременно были приняты меры по налаживанию постоянной связи противоаэростатных батарей с центральными станциями. Для корректирования стрельбы одной батареи с другой их связали самостоятельной телефонной линией.Задачи воздушного прикрытия Севастопольского порта временно возлагались на Севастопольский крепостной авиаотряд.Позже, весной 1917 года, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак принял решение развернуть в полном объеме воздушную оборону Севастополя. Она состояла из крепостной зенитной артиллерией (9 батарей, 29 орудий) и 14 зенитных прожекторов. Основу авиационных сил воздушного прикрытия составили самолеты истребительного типа Севастопольской военной авиационной школы, а также дежурные гидроаэропланы воздушной станции. Для ведения воздушной разведки и оповещения были развернуты внешняя и внутренняя линии постов воздушного наблюдения.Две революции 1917 года и развал прежней русской армии привели к ликвидации структуры воздушной обороны Черноморского флота. Ее возрождение началось после окончания Гражданской войны в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, история, чф рф (черноморский флот российской федерации), первая мировая война, крым, севастополь, инфографика