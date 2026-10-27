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Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20261027/zaschitniki-neba-kak-sozdavalas-pvo-chernomorskogo-flota-1160548971.html
Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота
Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота
Появление в годы Первой мировой войны боевой авиации, способной наносить удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, потребовало создания... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T14:28
2026-10-27T14:28
инфографика
пво
история
чф рф (черноморский флот российской федерации)
первая мировая война
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Появление в годы Первой мировой войны боевой авиации, способной наносить удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, потребовало создания специальных средств противовоздушной обороны. Осенью 1915 года командование Черноморского флота приняло первичные меры по созданию воздушной обороны Севастополя. Эта обязанность была возложена на капитана 1 ранга Виктора Бурхановского.Наибольшая опасность в тот период исходила от германских военных дирижаблей (цеппелинов), которые предполагалось включить в состав германо-турецких военно-воздушных сил, а также гидросамолеты.Для защиты военных объектов Севастополя определялись специальные пулеметные и ракетные (сигнальные) команды, которые должны были действовать на случай объявления боевой тревоги. Также было предложено снять с батареи №9 четыре 75-мм пушки системы Канэ и четыре аналогичные пушки – с Константиновской батареи. Снятые орудия предусматривалось приспособить для стрельбы по воздушным целям.Таким образом, были созданы две батареи по четыре орудия каждая. Их предполагалось разместить в районе Северного укрепления и в районе батареи №11. Орудия размещались на переделанных станках Меллера, расположенных на бетонных основаниях.Также в интересах организации службы зенитных подразделений было предписано построить вблизи их позиций теплые бараки для размещения нижних чинов, включая две комнаты для командира батареи и дежурного офицера. Одновременно были приняты меры по налаживанию постоянной связи противоаэростатных батарей с центральными станциями. Для корректирования стрельбы одной батареи с другой их связали самостоятельной телефонной линией.Задачи воздушного прикрытия Севастопольского порта временно возлагались на Севастопольский крепостной авиаотряд.Позже, весной 1917 года, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак принял решение развернуть в полном объеме воздушную оборону Севастополя. Она состояла из крепостной зенитной артиллерией (9 батарей, 29 орудий) и 14 зенитных прожекторов. Основу авиационных сил воздушного прикрытия составили самолеты истребительного типа Севастопольской военной авиационной школы, а также дежурные гидроаэропланы воздушной станции. Для ведения воздушной разведки и оповещения были развернуты внешняя и внутренняя линии постов воздушного наблюдения.Две революции 1917 года и развал прежней русской армии привели к ликвидации структуры воздушной обороны Черноморского флота. Ее возрождение началось после окончания Гражданской войны в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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пво, история, чф рф (черноморский флот российской федерации), первая мировая война, крым, севастополь, инфографика
Защитники неба: как создавалась ПВО Черноморского флота

Как создавалась ПВО Черноморского флота - инфографика

14:28 27.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Появление в годы Первой мировой войны боевой авиации, способной наносить удары по объектам на значительном расстоянии от линии фронта, потребовало создания специальных средств противовоздушной обороны. Осенью 1915 года командование Черноморского флота приняло первичные меры по созданию воздушной обороны Севастополя. Эта обязанность была возложена на капитана 1 ранга Виктора Бурхановского.
Наибольшая опасность в тот период исходила от германских военных дирижаблей (цеппелинов), которые предполагалось включить в состав германо-турецких военно-воздушных сил, а также гидросамолеты.
Для защиты военных объектов Севастополя определялись специальные пулеметные и ракетные (сигнальные) команды, которые должны были действовать на случай объявления боевой тревоги. Также было предложено снять с батареи №9 четыре 75-мм пушки системы Канэ и четыре аналогичные пушки – с Константиновской батареи. Снятые орудия предусматривалось приспособить для стрельбы по воздушным целям.
Таким образом, были созданы две батареи по четыре орудия каждая. Их предполагалось разместить в районе Северного укрепления и в районе батареи №11. Орудия размещались на переделанных станках Меллера, расположенных на бетонных основаниях.
Создание воздушной обороны Севастополя. ИнфографикаСоздание воздушной обороны Севастополя. Инфографика
Также в интересах организации службы зенитных подразделений было предписано построить вблизи их позиций теплые бараки для размещения нижних чинов, включая две комнаты для командира батареи и дежурного офицера. Одновременно были приняты меры по налаживанию постоянной связи противоаэростатных батарей с центральными станциями. Для корректирования стрельбы одной батареи с другой их связали самостоятельной телефонной линией.
27 июля на Севастополь был совершен налет вражеского армейского дирижабля типа "SL-10". После этого в Севастопольской крепости был создан Отдел воздушной борьбы в составе трех стационарных зенитных батарей: "Северной" (мыс Кордон), "Южной" (мыс Хрустальный) и "Сухарной" (Сухарная балка). Две батареи имели на вооружении 75-мм пушки Канэ, третья – 76,2-мм орудия образца 1900 года.
Задачи воздушного прикрытия Севастопольского порта временно возлагались на Севастопольский крепостной авиаотряд.
Позже, весной 1917 года, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Колчак принял решение развернуть в полном объеме воздушную оборону Севастополя. Она состояла из крепостной зенитной артиллерией (9 батарей, 29 орудий) и 14 зенитных прожекторов. Основу авиационных сил воздушного прикрытия составили самолеты истребительного типа Севастопольской военной авиационной школы, а также дежурные гидроаэропланы воздушной станции. Для ведения воздушной разведки и оповещения были развернуты внешняя и внутренняя линии постов воздушного наблюдения.
Две революции 1917 года и развал прежней русской армии привели к ликвидации структуры воздушной обороны Черноморского флота. Ее возрождение началось после окончания Гражданской войны в России.
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ИнфографикаПВОИсторияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Первая мировая войнаКрымСевастополь
 
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