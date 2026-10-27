https://crimea.ria.ru/20261027/zabil-do-smerti-i-skrylsya-v-sevastopole-zaochno-vynesli-prigovor-vinovniku-1160551578.html

Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику

Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику

В Севастополе к 9 годам приговорили уроженца Днепропетровской области за причинение смерти своей соседке в 2012 году. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T12:51

2026-10-27T12:51

2026-10-27T12:51

гсу ск россии по крыму и севастополю

прокуратура города севастополя

приговор

убийство

закон и право

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/10/1141131723_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_361e62284254e2b45790cf876c02c680.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе к 9 годам приговорили уроженца Днепропетровской области за причинение смерти своей соседке в 2012 году. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным следствия, в 2012 году у мужчины и его 42-летней соседки произошел конфликт. Злоумышленник, заподозрив женщину в хищении его денег, нанес ей множественные удары. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную ей помощь, спустя пять дней скончалась. Мужчина скрылся от органов следствия. В свою очередь прокуратура Гагаринского района Севастополя в суде доказала вину мужчины по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Виновному заочно назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, приговор, убийство, закон и право