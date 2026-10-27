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Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику
Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику
В Севастополе к 9 годам приговорили уроженца Днепропетровской области за причинение смерти своей соседке в 2012 году. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T12:51
2026-10-27T12:51
2026-10-27T12:51
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе к 9 годам приговорили уроженца Днепропетровской области за причинение смерти своей соседке в 2012 году. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным следствия, в 2012 году у мужчины и его 42-летней соседки произошел конфликт. Злоумышленник, заподозрив женщину в хищении его денег, нанес ей множественные удары. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную ей помощь, спустя пять дней скончалась. Мужчина скрылся от органов следствия. В свою очередь прокуратура Гагаринского района Севастополя в суде доказала вину мужчины по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.Виновному заочно назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура города севастополя, приговор, убийство, закон и право
Забил до смерти и скрылся: в Севастополе заочно вынесли приговор виновнику
В Севастополе забившего до смерти соседку приговорили к 9 годам заочно
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе к 9 годам приговорили уроженца Днепропетровской области за причинение смерти своей соседке в 2012 году. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По данным следствия, в 2012 году у мужчины и его 42-летней соседки произошел конфликт. Злоумышленник, заподозрив женщину в хищении его денег, нанес ей множественные удары. Женщина была доставлена в медицинское учреждение, где, несмотря на оказанную ей помощь, спустя пять дней скончалась. Мужчина скрылся от органов следствия.
"Следователи СК совместно с коллегами из органов МВД в рамках работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особ тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск". - говорится в сообщении.
В свою очередь прокуратура Гагаринского района Севастополя в суде доказала вину мужчины по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Виновному заочно назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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