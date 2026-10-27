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Выросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле
Выросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Выросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле
Тело пятого погибшего обнаружено при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами. Об этом сообщил губернатор Орловской области... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T17:16
2026-10-27T17:16
2026-10-27T17:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Тело пятого погибшего обнаружено при разборе завалов на заводе в Орле, который ВСУ в пятницу атаковали ракетами. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.23 октября ВСУ нанесли ракетный удар по Орлу. В городе поврежден завод в Советском районе и близлежащие здания и сооружения.Семь человек еще находятся в областной больнице на стационарном лечении, также проинформировал глава региона. Семьям погибших и пострадавших оказывается необходимая помощь и поддержка. На месте происшествия продолжается работа экстренных служб.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по пассажирскому автобусу из Москвы – ранены людиВыросло число погибших при атаке ВСУ на Белгородскую областьВ Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
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новости, орел, андрей клычков, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Выросло число погибших при ракетном ударе по заводу в Орле
При ракетном ударе по заводу в Орле погибли пять человек – губернатор
17:16 27.10.2026 (обновлено: 17:27 27.10.2026)