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Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан

Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Встречи в рамках Форума стран-экспортеров газа: о чем говорил Путин с лидерами стан

Президент России Владимир Путин проводит встречи с лидерами государств, прибывших в Москву для участия в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), пишет РИА... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T20:55

2026-10-27T20:55

2026-10-27T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин проводит встречи с лидерами государств, прибывших в Москву для участия в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), пишет РИА Новости.В частности, президент России встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Путин отметил, что Москва выполняет все взятые на себя обязательства по всем совместным проектам.Он отметил, что страны наращивают взаимную торговлю, а также взаимодействуют в гуманитарной сфере и энергетике. В частности, продолжается строительство атомной электростанции "Бушер". Число студентов из Ирана, обучающихся в российских вузах, достигло почти 10 тысяч.Также президент России встретился с эмиром Катара шейхом Тамимой бин Хамадой Аль Тани. Путин отметил, что реализуется комплекс мер в целях диверсификации и наращивания товарооборота между странами. Он уже увеличился на 10%, подчеркнул российский лидер.Президенту Мозамбика Даниэлу Франсишку Шапу российский лидер выразил признательность за неприятие русофобских демаршей на международной арене. По словам Путина, укрепляется торгово-экономическое взаимодействие двух стран. "В январе-августе текущего года товарооборот практически удвоился", – отметил Путин.Шапу, со своей стороны, выразил готовность и дальше укреплять отношения с Москвой во всех областях.Ранее Путин заявил, что необходимо создавать мосты для сотрудничества в энергетической сфере, они будут востребованы с учетом нынешних событий в мире.ФСЭГ – международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, газ, газоснабжение, новости