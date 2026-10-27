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ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"
ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь" - РИА Новости Крым, 27.10.2026
ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"
В течение дня во вторник, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T18:45
2026-10-27T18:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО "НТП Укрспецсвязь") в Харьковской области, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, харьковская область, одесса, вооруженные силы россии, потери всу
ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"

Предприятие "Укрспецсвязь" попало под удар российской армии

18:45 27.10.2026 (обновлено: 18:52 27.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", – сказано в сообщении.
В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО "НТП Укрспецсвязь") в Харьковской области, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
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Новости СВОХарьковская областьОдессаВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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