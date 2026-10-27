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ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"

ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь" - РИА Новости Крым, 27.10.2026

ВС России ударили по предприятию "Укрспецсвязь"

В течение дня во вторник, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T18:45

2026-10-27T18:45

2026-10-27T18:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В течение дня во вторник, 27 октября, ВС РФ продолжили удары по предприятиям, связанным с ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В результате удара поражено предприятие электронной промышленности (ООО "НТП Укрспецсвязь") в Харьковской области, осуществляющее производство систем автоматизации и средств связи в интересах ВСУ.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

одесса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, одесса, вооруженные силы россии, потери всу